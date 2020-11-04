مسأله عادی سازی روابط با تل آویو بیشتر شبیه یک کودتا در سودان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، «غازی صلاح الدین» رئیس جنبش «اصلاح اکنون» سودان اعلام کرد که تصمیم عادی سازی روابط میان این کشور و رژیم صهیونیستی نامشروع است.

وی افزود: نهادهای کنونی در سودان که این تصمیم را گرفته اند نهادهایی به شمار میروند که صلاحیتی در این خصوص نداشته و اصولاً نمی توانند چنین تصمیماتی اتخاذ کنند.

صلاح الدین بیان کرد: ما هیچ نهاد قانون گذاری در سودان داریم. شورای حاکمیتی، خود به خود به وجود آمده و کابینه نیز برآمده از همین شورا است.

وی گفت: قرار بود یک نهاد قانون گذاری از ۶ ماه قبل تشکیل شود که مبنای قانونی دارد و حتی اگر تشکیل هم شود نمی تواند چنین تصمیم سرنوشت سازی برای کشور اتخاذ کند.

صلاح الدین در واکنش به ادعای برخی مسئولان سودانی مبنی بر حمایت ملت این کشور از عادی سازی روابط اعلام کرد: این ادعا قابل اثبات نیست. مسأله عادی سازی، با ملت سودان و احزاب سیاسی این کشور مطرح نشده و نظر آنها پرسیده نشده است.

وی گفت: آنچه که در خصوص عادی سازی روابط در سودان شاهد آن هستیم بیشتر شبیه یک کودتا است.