۲ محموله بزرگ قاچاق در مرز مهران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله غلامی از کشف دو محموله قاچاق در مرز مهران توسط ماموران گمرک استان خبر داد و گفت: با هوشیاری ماموران گمرک و با همکاری تنگاتنگ سربازان گمنام امام زمان (عج) دو محموله در این مرز کشف و ضبط شده است.

وی افزود: محموله اول قاچاق شامل بیش از ۱۴ هزار و ۳۷۶ لیتر روغن سفید چرخ خیاطی در اندازه‌های ۱۰۰ سی سی و یک لیتری به ارزش حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده که خوشبختانه با هوشیاری ماموران گمرک استان کشف شده است.

مدیرکل گمرکات ایلام اظهار کرد: محموله دوم نیز ۱۳ هزار و ۸۵۳ لیتر روغن سفید چرخ خیاطی در اندازه‌های ۸۰ سی سی و یک لیتری، ۳۰ تخته فرش و ۸۵ کیسه اقلام اظهار نشده بوده که ارزش تقریبی محموله دوم بیش از چهار میلیارد ریال برآورد شده است.

غلامی تصریح کرد: پرونده هر دو محموله برای بررسی و صدور رای به مراجع قضائی ارسال شده است.