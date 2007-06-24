داستان های " درخت توت پیر " منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سوره مهر، این کتاب مشتمل بر 14 داستان کوتاه است که عنوان «درخت توت پیر» برگرفته از یکی از داستان های آن است. برخی از عناوین این داستان ها عبارتند از: قاب عکس، کلاه های بافتنی، روسری یاسی، چشم های سیاه رویا، چشم روشنی ، درخت توت پیر و ...

نویسنده در این داستان ها سعی کرده با بهره گیری از نثری روان و ساده به بیان مفاهیمی چون عشق، کهولت ، ‌شهادت ، مسائل روزمره زندگی و... بپردازد.

قصه « درخت توت پیر» که نام کتاب نیز ماخوذ از آن است ماجرای زندگی یک پیرزن و فرزندش و مشکلات مالی آنها را روایت می کند. در قسمتی از « درخت توت پیر» آمده است: " به سختی از زمین بلند شد. بافه موهای حنایی اش را به پشت انداخت و به طرف صندوق خانه رفت.کاسه ای برداشت. از اتاق بیرون رفت. ... میانه لب و زبانش چیزی را زمزمه می کرد و توت جمع می کرد. روی آجرها پر بود از لکه های توت های رسیده و له شده. وقتی کاسه پرشد از جا بلند شد. به طرف شیر آب رفت و توت ها را شست. وارد اتاق که شد، کاسه توت را جلوی توران و کریم روی قالی گذاشت..."

این کتاب در 54صفحه، در قطع رقعی و با قیمت 6000 ریال توسط نشر سوره مهر عرضه شده است.