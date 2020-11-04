جلوگیری از ورود ۹۲۷۲ خودروی پلاک غیر بومی به بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی نیکبخت گفت: با توجه به شیوع و گسترش بیماری مرگبار کرونا و شروع موج سوم این ویروس مهلک و به منظور پیشگیری از شیوع این بیماری و حفظ جان شهروندان، در اجرای ابلاغیه ستاد ملی مبارزه باکرونا و تصمیمات مسئولان استانی، ممنوعیت خروج پلاک‌های بومی از استان و ورود پلاک‌های غیر بومی به استان از ساعت ۱۲ روز دو شنبه ۱۲ آبان ماه در کلیه مبادی رودی و خروجی استان آغاز شده است.

وی افزود: در ۴۸ ساعت اولیه این طرح که با حضور و نظارت مستقیم عوامل انتظامی و پلیس راه انجام شده تعداد ۹ هزار و ۲۷۲ دستگاه خودرو پلاک غیر بومی در مبادی ورودی استان متوقف و به استان‌های مبدا بازگردانده شدند.

این مسئول انتظامی استان با شاره به اینکه در ۴۸ ساعت اول این طرح تعداد ۸۱ دستگاه خودرو بدلیل عدم توجه به توصیه‌ها ودستورات پلیس و پافشاری زیاد برای ادامه مسیر هریک ۵۰۰ هزار تومان اعمال قانون و به استان‌های خود بازگردانده شدند، اظهارداشت: در مدت یاد شده ۱۴ دستگاه خودرو متخلف نیز توقیف وبه پارکینگ انتقال داده شدند.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان با اشاره به تردد ۷۰ هزارو ۶۰۹ دستگاه خودرو مجاز در ۴۸ ساعت اول طرح ممنوعیت تردد در مبادی ورودی و خروجی استان، ضمن قدردانی از همکاری خوب هم وطنان در مبادی ورودی و خروجی استان با پلیس در اجرای موفق این طرح، پایان این ممنوعیت تردد را ساعت ۱۲ روز جمعه ۱۶ آبان ماه اعلام کرد.

به گزارش مهر، سفر به جزایر قشم و هرمز نیز تا شنبه هفته آینده ممنوع است و تنها از مسیر بندر پهل امکان ورود کالاهای اساسی به قشم امکان پذیر و از اسکله شهید حقانی بندرعباس نیز صرفاً برای شهروندان قشمی میسر است.

تمام بوستان‌ها و مراکز تفریحی بندرعباس تعطیل است و مسافران حق چادر زدن در بوستان‌های بندرعباس را ندارند.