دسترسی ۸۴۶ مدرسه روستایی استان مرکزی به اینترنت در طرح هوشمندسازی

لادن مهدوی هزاوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص بهره‌مندی روستاهای استان از اینترنت اظهار کرد: بایستی تا پایان برنامه ششم توسعه تمام روستاهای استان از اینترنت برخوردار شوند.

وی بیان کرد: یک روش اتصال به اینترنت در هر روستا باید وجود داشته باشد که ممکن است شامل استفاده از ای دی اس ال، اینترنت همراه یا «های وب» اپراتور تأمین کننده ارتباطات روستایی باشد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی بیان کرد: عمده روستاهای استان مرکزی تا پایان برنامه ششم از خدمات اپراتور «های وب» بهره مند می‌شوند. مزیت استفاده از این اپراتور عدم محدودیت پهنای باند است.

مهدوی هزاوه بیان کرد: روستاییان به منظور بهره مندی از اینترنت‌های وب باید از طریق تماس با شماره ۱۵۶۵ و سامانه hiweb.ir مودم و سیم‌کارت تهیه کرده و از اینترنت فور جی در روستا بهره مند شوند.

به گفته وی در حال حاضر از یک هزار و ۱۶۱ روستای استان ۹۴۰ روستا از اینترنت پرسرعت بهره مند هستند.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی با اشاره به اجرای طرح هوشمند سازی در فضاهای آموزشی آموزش و پرورش استان گفت: بر اساس این طرح یک هزار و ۵۴۴ مدرسه شهری و روستایی به اینترنت متصل شدند و مودم و اینترنت رایگان در اختیار آنها به مدت ۲ سال قرار گرفته است.

مهدوی افزود: از یک هزار و ۵۴۴ مدرسه نزدیک به ۸۴۶ مدرسه در روستا وجود دارد که تعدادی از مدارس روستایی شرایط بهره مندی از اینترنت را نداشتند و در مابقی روستاها نیز این بحث پوشش اینترنت در حال انجام است.

وی در پاسخ پرسشی مبنی بر مشکل دسترسی دانش آموزان روستای یاسبلاغ شهرستان کمیجان به اینترنت که در فضای مجازی منتشر شده بود، عنوان کرد: این روستا از اینترنت فور جی های وب بهره مند است و به تبع در مدرسه کمیل نیز امکان استفاده از اینترنت فراهم است. تعرفه این نوع از اینترنت بسیار پایین بوده و مردم برای استفاده از این اینترنت باید نسبت به خریداری سیم‌کارت و مودم اقدام کنند.