۹ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد گیلان فاقد مسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اهرابی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد استانی ابلاغ تفاهم‌نامه احداث ۲ هزار واحد مسکونی ویژه محرومین در سالن غدیر استانداری گیلان، گفت: ۹ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد گیلان فاقد مسکن مناسب یا بدون مسکن هستند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به اینکه تاکنون هزار و ۴۸۵ نیازمند مسکن تحت پوشش کمیته امداد استان، شناسایی شدند، بیان کرد: ۶۰۰ نفر پروانه ساخت دارند و مابقی نیز نیازمند همراهی بیشتر دستگاه‌ها برای این منظور هستند.

وی با بیان اینکه اگر همراهی بانک‌ها نبود، بسیاری از محرومین خانه دار نمی‌شدند، تصریح کرد: بانک‌ها برای ساخت مسکن محرومان با دستگاه‌ها بسیار همراهی کردند لذا تداوم همکاری آنها برای رفع این چالش را خواستاریم.

وجود فقر پنهان در استان گیلان

مدیرکل بهزیستی گیلان نیز در این جلسه با اشاره به وجود فقر پنهان در این استان، اظهار داشت: هزار و ۶۰۰ خانوار تحت پوشش بهزیستی دارای دو معلول و بالاتر در گیلان زندگی می‌کنند.

حسین نحوی‌نژاد با بیان اینکه حداقل ۴ هزار خانوار تحت پوشش نیاز فوری به مسکن دارند، بیان کرد: ۱۱۰۰ واحد در حال ساخت داریم که در دو سال اخیر به دلیل گرانی مصالح به حالت رکود درآمده است.

وی گفت: پروژه ساخت مسکن محرومان بنیاد مسکن، مشکلاتی نظیر مشکل در محاسبات، ضمانت زنجیره‌ای، فرآیند زمین و اخذ پروانه را ندارد و امیدواریم که تغییری در وضعیت مسکن محرومان ایجاد شود.