ایجاد ۸۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان تا پایان برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری افزود: کمیته امداد در دوره‌های گذشته منشأ خدمات زیادی بوده و با روحیه جهادی همین مسیر را طی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه کمیته امداد با نفس پاک امام راحل (ره) تأسیس شد، ادامه داد: خدمات ارزنده این نهاد در حوزه محرومیت‌زدایی و کمک به نیازمندان، با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب تداوم داشته است.

رئیس کمیته امداد اعتماد مردمی را مهمترین سرمایه این نهاد دانست و تاکید کرد: امروز به لطف خدا و پاکدستی مدیران و کارکنان، اعتماد مردم به کمیته امداد در سطح بالایی است و باید قدردان این سرمایه گران‌قدر باشیم.

بختیاری با اشاره به اینکه توانمندسازی نیازمندان سرلوحه فعالیت‌های کمیته امداد است، خاطرنشان کرد: توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت در سه بخش اشتغال، مسکن و فرهنگ سازی انجام می‌شود و از زمان آغاز فعالیت‌های اشتغال‌زایی در امداد، تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار خانواده به خودکفایی رسیده و از حمایت این نهاد خارج شده‌اند.

وی اظهار کرد: امسال با حمایت‌های دولت، مجلس و شبکه بانکی ۲۰۰ هزار شغل برای مددجویان ایجاد می‌کنیم.

رئیس کمیته امداد گفت: در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور تاکنون بیش از ۵۵۰ هزار شغل برای مددجویان ایجاد شده است و امیدواریم تا پایان این برنامه، ۸۰۰ هزار فرصت شغلی راه‌اندازی شود.