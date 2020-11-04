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۱۴ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۱۹

بختیاری عنوان کرد؛

ایجاد ۸۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان تا پایان برنامه ششم توسعه

ایجاد ۸۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان تا پایان برنامه ششم توسعه

رییس کمیته امداد از ایجاد ۸۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری افزود: کمیته امداد در دوره‌های گذشته منشأ خدمات زیادی بوده و با روحیه جهادی همین مسیر را طی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه کمیته امداد با نفس پاک امام راحل (ره) تأسیس شد، ادامه داد: خدمات ارزنده این نهاد در حوزه محرومیت‌زدایی و کمک به نیازمندان، با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب تداوم داشته است.

رئیس کمیته امداد اعتماد مردمی را مهمترین سرمایه این نهاد دانست و تاکید کرد: امروز به لطف خدا و پاکدستی مدیران و کارکنان، اعتماد مردم به کمیته امداد در سطح بالایی است و باید قدردان این سرمایه گران‌قدر باشیم.

بختیاری با اشاره به اینکه توانمندسازی نیازمندان سرلوحه فعالیت‌های کمیته امداد است، خاطرنشان کرد: توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت در سه بخش اشتغال، مسکن و فرهنگ سازی انجام می‌شود و از زمان آغاز فعالیت‌های اشتغال‌زایی در امداد، تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار خانواده به خودکفایی رسیده و از حمایت این نهاد خارج شده‌اند.

وی اظهار کرد: امسال با حمایت‌های دولت، مجلس و شبکه بانکی ۲۰۰ هزار شغل برای مددجویان ایجاد می‌کنیم.

رئیس کمیته امداد گفت: در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور تاکنون بیش از ۵۵۰ هزار شغل برای مددجویان ایجاد شده است و امیدواریم تا پایان این برنامه، ۸۰۰ هزار فرصت شغلی راه‌اندازی شود.

کد مطلب 5063561
مهناز قربانی مقانکی

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