وضعیت استان سمنان فوق بحرانی است/ ادامه روند تا ۲ هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، نوید دانایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ویدئو اجلاس ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا استان سمنان اظهار داشت: تمامی شهرستان‌های استان امروز در شرایط فوق بحرانی قرار دارند و وضعیت مطلوبی را شاهد نیستیم.

وی بابیان اینکه وضعیت در استان به‌واسطه گزارش‌ها، بحرانی است، افزود: پیش‌بینی می‌شود تا در دو هفته آینده نیز در این وضعیت قرار داشته و شاهد شیوع بیشتر بیماری باشیم.

فوت ۳۹۴ کرونایی در سمنان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه در حال حاضر کل بستری‌ها در بیمارستان‌های زیر مجموعه این دانشگاه و بیمارستان شفا ۲۷۹ نفر است، خاطرنشان کرد: طی این هفته به‌صورت تصاعدی، نسبت به هفته گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی داشته‌ایم.

دانایی با تأکید بر اینکه ۳۶ بیمار نیز در حال حاضر در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های این مجموعه بستری هستند، یادآور شد: از ابتدای همه‌گیری کرونا تاکنون ۳۹۴ نفر نیز براثر ابتلاء به این بیماری در سمنان فوت کردند.

وی افزود: از ابتدای شروع شیوع بیماری تا به امروز، دو هزار و ۸۵۵ نفر نیز با ابتلای قطعی به کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه این دانشگاه شناسایی شدند.

شناسایی روزانه ۶۰ بیمار جدید در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی سمنان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه پنج هزار و ۶۹۶ نفر نیز به‌صورت سرپایی با جواب آزمودن مثبت در این مجموعه‌های تحت مدیریت این دانشگاه شناسایی شدند، ابراز کرد: روند افزایش تعداد بیماران، با شیب صعودی و در حال افزایش است به‌طوری‌که روزانه ۴۰ تا ۶۰ بیمار شناسایی می‌شوند.

دانایی گفت: نرخ ترخیص بیماران کرونایی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان، چیزی حدود ۸۰ درصد است و همکاران درمان به‌صورت شبانه‌روزی در حال تلاش هستند و تأمین دارو و تجهیزات برای بیمارستان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی بابیان اینکه امروز بالغ‌بر دوسوم ظرفیت تخت بیمارستانی در نظر گرفته‌شده برای کرونا اشغال‌شده است، تأکید کرد: در صورت افزایش بیش‌ازپیش تعداد بیماران، در این حوزه با مشکلاتی مواجه می‌شویم که نیاز به اقدامات ویژه‌ای در این حوزه هستیم.

فرسایش کادر درمانی استان سمنان رو به افزایش

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه کادر درمان و پزشکی و بخش بهداشتی، بالغ‌بر ۹ ماه است که به‌صورت مستمر و شبانه‌روز در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: به‌واسطه فشار کاری و همچنین مشکلات متعدد، فرسایش کادر درمانی در حال افزایش است.

دانایی با تأکید بر لزوم تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها در بحث جلوگیری از اقدامات پرخطر و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی و شیوع بیماری گفت: امروز و به‌واسطه شرایط فوق بحرانی که در استان وجود دارد، نیاز است تا برخورد جدی و قهری با متخلفین در این حوزه در سطح جامعه صورت گیرد و جریمه نقدی سنگین نیز در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: به‌منظور جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری در سطح جامعه، لازم است تا از تجارب موفق و مؤثر سایر کشورهایی که در این حوزه به توفیقات مطلوب دست یافتند، بهره بگیریم.