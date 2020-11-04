وضعیت کشتی مرکز مازندران شایسته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر پیش ازظهر چهارشنبه در دیدار با شهردار ساری با بیان اینکه مرکز استان شایسته وضعیت فعلی کشتی نیست، افزود: شهرداری ساری با حمایت از کشتی می‌تواند کشتی مرکز استان را نجات دهد.

وی گفت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری با مشارکت هیأت کشتی فعالیت‌های مختلفی را انجام دهند.

عباس رجبی شهردار ساری نیز با اشاره به اینکه سیستم ورزش کشور با خصوصی سازی سالن‌های ورزشی ضربه مهلکی به ورزش به خصوص رشته کشتی زده است.

وی افزود: کشتی گیران از خانواده مرفه نیستند و توانایی تأمین هزینه‌های گزاف سالن‌های تمرین نیستند.

وی ادامه داد: شهرداری ساری در حمایت و توسعه ورزش کشتی پای کار است و چند سالن ورزشی و سالن کشتی دارد که کاملاً در اختیار ورزش کشتی می‌تواند باشد زیرا کسب مدال برای ورزش کشتی باعث افتخار ماست.