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۱۴ آبان ۱۳۹۹،‏ ۱۳:۴۰

توسط مؤسسه امام خمینی(ره)؛

۱۴ منبع مهم علم منطق در قالب نرم افزار منتشر شد

۱۴ منبع مهم علم منطق در قالب نرم افزار منتشر شد

چهارده منبع مهم «علم منطق» توسط محققان مرکز پژوهشی دائرة‌المعارف علوم عقلی اسلامی در قالب کتاب و نرم‌افزار انتشار یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۴ منبع مهم «علم منطق» توسط محققان مرکز پژوهشی دائرة‌المعارف علوم عقلی اسلامی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) چکیده شده و در قالب کتاب و نرم‌افزار انتشار یافته است.

این منابع عبارتند از:

۱) المنطقیات للفارابی، ج ۱؛
۲) منطق ابن زرعة؛
۳) التحصیل؛
۴) معیار العلم فی فن المنطق؛
۵) محکّ النظر؛
۶) البصائر النصیریة فی علم المنطق؛
۷) منطق التلویحات؛
۸) منطق حکمة الإشراق؛
۹) منطق اللمحات؛
۱۰) شرح عیون الحکمة، ج ۱؛
۱۱) کشف الأسرار عن غوامض الأفکار؛
۱۲) درة التاج، ج ۳؛
۱۳) القواعد الجلیة فی شرح الرسالة الشمسیة؛
۱۴) شرح المطالع فی المنطق.

کد خبر 5063619

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