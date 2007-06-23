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۲ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۲

روزنامه اکیپ خبرداد :

آنری با 32 میلیون دلار به بارسلونا پیوست

آنری با 32 میلیون دلار به بارسلونا پیوست

روزنامه فرانسوی اکیپ از توافق دو باشگاه آرسنال و بارسلونا برای به خدمت گرفتن تیه ری آنری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکیپ، تیه ری آنری طی قراردادی 4 ساله به مبلغ 32 میلیون دلار به تیم بارسلونا پیوست.

مهاجم فرانسوی آرسنال با تائید خبرپیوستن به تیم بارسلونا گفت: من بارسلونا را به دلیل سبک بازی ، به خاطرتاریخ و به خاطر ورزشگاه این تیم انتخاب کردم. البته برای فرانک ریکارد مربی این تیم هم احترام بسیار زیادی قائلم.

تیه ری آنری طی 369 بازی برای تیم آرسنال 226 بار گلزنی کرد. او 8 سال قبل از یوونتوس به آرسنال پیوست. این بازیکن 92 بارهم برای تیم ملی فرانسه به میدان رفته و 39 بار برای این تیم گلزنی کرده است.

کد مطلب 506365

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