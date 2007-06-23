خرید متمرکز کتاب برای فروشگاه های شهروند به نفع ناشران است / آمادگی تامین 28 فروشگاه شهروند را داریم

شهاب موسوی مسئول تامین محصولات فرهنگی موسسه نشر شهر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از این پس کلیه محصولات فرهنگی فرشگاه های شهروند که شامل کلیه بازی های آموزشی، آلبوم عکس، کیف سی دی، انواع و اقسام سی دی ها (کارتون، آموزشی و فیلم های مختلف)، محصولاتی که یونیسف منتشر می کند و غیره از طریق موسسه نشر شهر توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه پیش از این واسطه های مختلف اینگونه محصولات فروشگاه های شهروند در تهران را تامین می کردند، افزود: در قراردادی که ما با شهروند مرکزی منعقد کرده ایم، قرار بر این شده است که موسسه نشر شهر راساً اینگونه محصولات را از محل های مختلف تامین و در اختیار فروشگاه های شهروند بگذارد.

موسوی اضافه کرد: تا پیش از این برای هر فروشگاه یک واسطه وجود داشت و در واقع 28 تامین کننده، محصولات فرهنگی فروشگاه های شهروند را تامین می کردند اما در حال حاضر که یک موسسه واحد این محصولات را برای شهروند فراهم می کند.علاوه بر ایجاد تمرکز و کاهش گردش های مالی فروشگاه های شهروند، یک تیم کارشناسی (ارزیابی) کالاهای مورد نیاز را از نظر قیمت و کیفیت مورد ارزیابی دقیق قرار می دهند و پس از تائید این کمیته است که کالا به مصرف کننده نهایی عرضه می شود.

وی تاکید کرد: با این وجود ما در تامین محصولات مورد نیاز از تولید کنندگان قبلی از جمله ناشران استفاده می کنیم و اتفاقاً به لحاظ مالی همکاری آنها با ما به صرفه تر است چرا که موسسه پرداخت مبلغ مربوط به کسری کالا را خودش تقبل کرده است. البته توان موسسه نشر شهر در حدی نیست که بتواند همه محصولات فروشگاه های شهروند را خودش تامین کند و ما همچنان با طرف های سابق در تعامل هستیم.

مسئول تامین محصولات فرهنگی موسسه نشر شهر با بیان اینکه در فروشگاه های شهروند عموماً محصولات عامه پسند به فروش می رسد، گفت: تا پیش از این از بخش کوچکی از انباری واقع در منطقه عباس آباد که متعلق به شهرداری تهران بود استفاده می کردیم که از این پس کل مساحت 1000 متر مربعی انبار مذکور به این کار اختصاص داده شده است و قرار است کالاها را به صورت عمده از تولیدکنندگان دریافت و آنجا نگهداری کنیم و بر اساس سفارشات موجود از فروشگاه های شهروند، به آنها تحویل دهیم.