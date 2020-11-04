به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تصور کنید در سال اول به قیمت اندکی چندین نهال گردو و یا بادام خریداری می‌کنید و پس از گذشت دو تا سه سال با کمترین میزان آبیاری، به خصوص انواع نهال و یا در آن طرف انواع نهال بادام، از سال دوم شروع به باردهی می‌کند.

آشنایی با نحوه‌ی رشد تا سودهی نهال گردو

طبیعتاً با گذشت سال‌ها، باردهی درختان بیشتر می‌شود و معمولاً یک درخت گردو بالغ هر ساله ۷۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم محصول می‌دهد. نکته قابل توجه این است که قیمت انواع آجیل مانند گردو وابسته به میزان تورم و قیمت ارز است و با روند صعودی قیمت ارز در هر لحظه در کشور ما، سود فروش گردو سالانه افزایش می‌یابد. درخت گردویی که می‌تواند پس از تبدیل شدن به یک درخت بالغ، ۸۰ تا ۱۰۰ سال عمر کند، از همین جهت است که می‌گویند؛ خرید نهال گردو مثل دلار سود دارد.

بهترین نهال گردو قطعاً شما را بهترین محصول گردوی برداشتی تان نزدیک تر می‌کند. همانطور که گفته شد، انتخاب بهترین نهال گردو از بین انواع ارقام نهال گردو کاملاً بستگی به شرایط شما دارد. اما چیزی که به هیچ چیزی وابسته نیست، این است که شما بتوانید در هر شرایطی که دارید بهترین نهال گردو را بخرید.

پس باید با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف و با گرفتن مشاوره جهت خرید بهترین نهال گردو پیوندی انتخابی مطمئن را رقم بزنید تا به یک سودهی مناسب خوب برسید. توصیه می‌کنیم پیش از صرف هزینه بالا برای آغاز این تجارت پرسود، با کارشناسان خبره و باتجربه مشورت کنید تا هم از قیمت نهال گردو مطلع شوید هم از نحوه پرورش تا باردهی درختان اطلاعات لازم را کسب کنید.

معرفی انواع نهال گردو پر فروش بازار

در حال حاضر بیش از ۲۷ نوع از ارقام نهال گردو با عناوین نهال گردو پیوندی چندلر، نهال گردو فرنور، گردو خوشه‌ای، پیوندی تو سرخ، ژنوتیپ آریا ، کانادایی، شیلی، بیلچک، پاریزین، پدرو و .. (Pedro)، پکان آمریکایی، پیوندی فرانکت و… در نقاط مختلف کشور وجود دارد.

نهالستانی که برای خرید نهال گردو به آن مراجعه می‌کنید تأثیر مستقیمی بر عوامل ذکر شده دارد و می‌تواند با یک مشاوره، میزان سرمایه اولیه شما را چند برابر و یا حتی نابود کند.

آشنایی با روند پرورش نهال بادام

نهال بادام با توجه به شاخصه‌های مهمی که دارد در سودهی باغ شما بسیار نقش خوبی را ایفا می‌کند. درخت بادام یکی از انواع درختی می‌باشد که مقاومت به شدت خوبی را در برابر انواع بیماری از خود نشان می‌دهد.

جالب است بدانید برعکس نهال گردو که نیاز به آبیاری منظم و نسبتاً متوسط تا زیاد را دارد، اما نهال بادام به کم آبی مقاوم می‌باشد برای همین مناسب احداث باغ بادام می‌باشد.

البته تمامی انواع نهال بادام این چنین نیستند، بلکه اغلب درخت بادام را می‌توان به صورت دیم کاشت. برای اطلاع بیشتر در مورد خرید بهترین نهال بادام می‌توانید به نشانی زیر مراجعه نمائید: https://ariyanahal.ir/ارقام-نهال-بادام ۱

نهال بادام ارقام مختلفی دارد که بهترین نهال بادام به ترتیب نهال بادام دیرگل آذر، بادام فرانیس، بادام تونو، بادام مامایی، بادام شکوفه و.. می‌باشد که می‌توان عنوان کرد قیمت نهال بادام در اکثر ارقام نسبتاً یکسان می‌باشد.

آشنایی با انواع نهال‌های بادام پر فروش کشور

جالب است بدانید بیش از ۲۰ نوع نهال بادام در بازار کشور موجود است که این ارقام نهال بادام عبارتند از؛ نهال بادام سهند، بادام مامایی، بادام سنگی، بادام شکوفه، بادام تونو، بادام آذر، بادام کاغذی و … می‌باشد.

قیمت نهال‌ها را باید از کجا به دست آوریم؟

رنج قیمتی که برای فروش انواع نهال در بازارهای مناطق مختلف کشور وجود دارد که قیمت نهال معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است. چرا که با توجه به کیفیت و نوع نهال، هزینه صرف شده برای پرورش آن‌ها نیز متغیر است.

تمایز اصلی آریا نهال نسبت به دیگر مراکز فروش نهال گردو و فروش نهال بادام در این است که معمولاً حداقل قیمت را در هنگام عرضه در نظر می‌گیرد تا در مسیر توسعه و بهبود صنعت کشاورزی کشور کمک قابل توجهی به افراد تازه‌کار در زمینه احداث باغ شود. خوشبختانه تمام انواع نهال عرضه‌شده توسط نهالستان آریا نهال، دارای شناسنامه و گواهی بهداشت تحت نظر بهترین مهندسین جهاد کشاورزی و کلینیک گیاه پزشکی هستند.

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