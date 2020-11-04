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۱۴ آبان ۱۳۹۹، ۲۱:۲۷

جان بولتون: سخنان ترامپ درباره پایان شمارش آرا فضاحت‌بار است

جان بولتون: سخنان ترامپ درباره پایان شمارش آرا فضاحت‌بار است

مشاور امنیت ملی پیشین کاخ‌سفید اعلام کرد: سخنان ترامپ درباره پایان شمارش آراء، فضاحت‌بار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان بولتون» که زمانی در مقام مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری کنونی آمریکا قرار داشت، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز سخنان ترامپ درباره نتایج انتخابات و لزوم توقف شمارش آراء را فضاحت بار خواند.

مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری کنونی آمریکا در این خصوص گفت: به نظر من اظهارات چند ساعت قبل رئیس جمهور درباره اینکه در حال پیروزی است یا پیروز شده است و اینکه آرای انتخاباتی او دزدیده خواهد شد، غیرمسئولانه ترین اظهاراتی است که تا کنون از زبان یک رئیس جمهور آمریکا بیان شده است.

«جان بولتون» در این خصوص گفت: او به خاطر نفع شخصی، فرایند انتخاباتی در آمریکا را زیر سؤال برده است. این فضاحت بار است.

کد مطلب 5063987

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    نظرات

    • خلیل پهلوانی IR ۱۸:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
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      پاسخ
      مرگ بر ترامپ

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