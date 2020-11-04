به گزارش خبرگزاری مهر، «جان بولتون» که زمانی در مقام مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری کنونی آمریکا قرار داشت، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز سخنان ترامپ درباره نتایج انتخابات و لزوم توقف شمارش آراء را فضاحت بار خواند.

مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری کنونی آمریکا در این خصوص گفت: به نظر من اظهارات چند ساعت قبل رئیس جمهور درباره اینکه در حال پیروزی است یا پیروز شده است و اینکه آرای انتخاباتی او دزدیده خواهد شد، غیرمسئولانه ترین اظهاراتی است که تا کنون از زبان یک رئیس جمهور آمریکا بیان شده است.

«جان بولتون» در این خصوص گفت: او به خاطر نفع شخصی، فرایند انتخاباتی در آمریکا را زیر سؤال برده است. این فضاحت بار است.