تهران به 8 خط مترو نياز دارد

معاون بهره برداري شركت راه آهن شهري تهران و حومه در گفت و گو با خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : براي شهري با مشخصات تهران توصيه سيستم حمل و نقل همگاني با ظرفيت پايين مانند تاكسي و ميني بوس منطقي نبوده و بايستي سيستم هايي با ظر فيت بالا بكار گرفته شود به همين جهت لزوم افزايش خطوط مترو براي شهر تهران تا 8 خط كاملا احساس مي شود .

مهندس بهرام عبابافي افزود : با افزايش روز افزون تعداد سفر هاي روزانه تهران به تناسب افزايش جمعيت و ثابت ماندن ظر فيت عبوري خيابان ها و معابر شهري و همچنين محدوديت تعداد و ظرفيت وسايل نقليه شخصي ،افزايش ظر فيت سيستم حمل و نقل همگاني اجتناب ناپذيراست .

وي افزود : در سالهاي اخير با ادامه سياست هاي احداث شهرك هاي اقماري جديد خطوط حمل و نقل ريلي ديگري به شهرك هاي جديد هشتگرد ، پرديس ، پرند ( كه به فرود گاه بين المللي امام خميني هم سرويس مي دهد ) و ورامين و شهريار در دستور كار شركت قرار گرفته است كه با احداث خطوط فوق تعداد سفر هاي درون شهري با مترو از مرز 50 درصد خواهد گذشت .

وي با اشاره به مركزيت سياسي و اقتصادي تهران كه باعث شده حدود 15 در صد جمعيت كشور در اين شهر ساكن شوند به طوريكه پيش بيني مي شود در سال 1400 اين تعداد چندين برابر شود ،افزود : در اين حال تعداد سفر هاي درون شهري و حومه نيز روندي افزايشي خواهد داشت و در نتيجه تنها سامانه حمل و نقل مناسب با كارايي بالا در كلان شهر تهران ، خطوط حمل و نقل ريلي با ظرفيت جا به جايي مسافر انبوه است .