دستاوردهای آموزش دینی در بریتانیا چشمگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن تودی، علیرغم بهبودهای چشمگیری که دانش آموزان در آموزش دینی در مقطع متوسطه و ابتدائی به دست آوردند ضعف نظام آموزشی در طرح ریزی و ارزیابی بویژه در مقطع متوسطه و همچنین کمبود فعالان صاحب صلاحیت مورد تأکید قرار داده است.

تعداد دانش آموزانی که دروس آموزش دینی را می‌گذرانند از 110 هزار نفر در سال 1995 به 400 هزار نفر در سال 2006 رسیده است و دانش آموزان بیشتری نسبت به این موضوع ابراز علاقه کرده و اظهار می‌دارند که این درس با زندگی روزمره آنها ارتباط دارد.

تونی لیچ مشاور آموزشی سازمان تحقیق و آموزش مسیحی مستقر در بریتانیا از این برنامه که هدف آن آموزش دین واهداف دین است استقبال کرد و اظهار داشت که چنین برنامه‌ای آگاهی دانش آموزان را از دیندار بودن افزایش داده و سهم آنها را در نیایشهای گروهی ارتقاء داده است.

وی همچنین نقش مهم آموزش دینی را برای بهبود وضعیت تنوع دینی و احترام به اعتقادات و آداب سایر مومنان مورد تأکید قرار داد و آن را عامل تقویت انسجام اجتماعی توصیف کرد.