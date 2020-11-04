مسئولان اقدامات ضعیف و ناهماهنگ خود را اصلاح کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم یعقوبی عصر امروز در نشست با مسئولان اقتصادی خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: کشور اکنون در یک جنگ تمام عیار خارجی قرار دارد اما متأسفانه از درون نیز با برخی بی تدبیری‌ها و سوءمدیریت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: همچنین کشور درگیر ویروس کرونا بوده و در چنین شرایطی، اصل اولی و اولویت‌دار جامعه، حفظ انسجام درونی و اتحاد ملی است.

وی با تاکید بر اینکه اتحاد مسئولان و ارکان نظام امری مهم به شمار می‌آید، افزود: از مهم‌ترین لوازم تقویت اتحاد، پرهیز از هرگونه سخن و اقدامی است که به جداره انسجام ملی و دیواره امنیت اجتماعی کشور خدشه و صدمه وارد کند.

حجت الاسلام یعقوبی گفت: همه گروه‌ها، جناح‌ها، تشکل‌ها و شخصیت‌های انقلابی باید به توصیه هشداردهنده رهبر انقلاب مبنی بر لزوم حفظ احترام مسئولان به چشم یک امر واجب شرعی بنگرند و تخطّی از آن را یک گناه جمعی بدانند و تخلف کنندگان از آن را نهی از منکر کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: مسئولان، مدیران ارشد و میانی دولتی و دیگر دستگاه‌ها باید قدر حمایت‌های رهبری عزیز را بدانند و به جای فرافکنی‌های التهاب آفرین و اظهارنظرهای فرصت سوز و اقدامات ناهماهنگ و ضعیف، به تلاش مضاعف، مدیریت جهادی، تصمیم‌گیری‌ها و اجراهای سنجیده و هوشمندانه روی آورند.

وی در ادامه انقلابی‌گری را دارای سه ضلع دانست و افزود: انقلابی‌گری دارای سه ضلع عقلانیت، عدالت و معنویت است درحالی‌که برخی از تعبیرات به کار گرفته شده در نقد مسئولان نه عاقلانه است و نه عادلانه و نه نشانی از معنویت دارد.

حجت الاسلام یعقوبی گفت: برخلاف سیاست‌های اخلاقی غرب، شاخص اصلی در اخلاق سیاسی اسلام با رعایت حدود شرعی در انتقاد و به قصد اصلاح جلوه می‌کند.