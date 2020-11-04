توسعه زراعت چوب با همکاری بسیج و سپاه در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاوش مسلمی عصر چهارشنبه در حاشیه انعقاد تفاهمنامه با شرکت چوب و کاغذ مازندران در گفتگو با خبرنگاران، کمک به افزایش تولید و ساماندهی آن و رونق جهش تولید را از جمله اهداف این تفاهمنامه بیان کرد.

وی افزود: برای جهش تولید چند پروژه را در دستور کار قرار دادیم و در صیانت از جنگل با صنایع چوب و کاغذ استان همراهی خواهیم داشت.

فرمانده سپاه کربلا کمک به تأمین مواد اولیه پایدار و چوب و توسعه زراعت چوب را از دیگر اهداف ذکر کرد و گفت: در این راستا امسال یک میلیون اصله نهال برای تأمین چوب غرس می‌شود.

سرهنگ مسلمی یادآور شد: کمک خواهیم کرد تا به خودکفایی در زمینه کاغذ دست یابیم و هرچه برای حل مشکلات تلاش بیشتری داشته باشیم، بهترین عرصه برای مقابله با دشمن و استکبار جهانی است.

وی با گرامیداشت روز مقابله با استکبار جهانی، کمک به تولید را بهترین پاسخ به استکبار جهانی برشمرد.