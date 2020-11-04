  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ آبان ۱۳۹۹، ۱۹:۰۷

فرمانده سپاه کربلا مطرح کرد؛

توسعه زراعت چوب با همکاری بسیج و سپاه در مازندران

توسعه زراعت چوب با همکاری بسیج و سپاه در مازندران

ساری- فرمانده سپاه کربلا مازندران گفت: سپاه در زمینه تامین مواد اولیه و توسعه زراعت چوب به واحدهای تولیدی در استان کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاوش مسلمی عصر چهارشنبه در حاشیه انعقاد تفاهمنامه با شرکت چوب و کاغذ مازندران در گفتگو با خبرنگاران، کمک به افزایش تولید و ساماندهی آن و رونق جهش تولید را از جمله اهداف این تفاهمنامه بیان کرد.

وی افزود: برای جهش تولید چند پروژه را در دستور کار قرار دادیم و در صیانت از جنگل با صنایع چوب و کاغذ استان همراهی خواهیم داشت.

فرمانده سپاه کربلا کمک به تأمین مواد اولیه پایدار و چوب و توسعه زراعت چوب را از دیگر اهداف ذکر کرد و گفت: در این راستا امسال یک میلیون اصله نهال برای تأمین چوب غرس می‌شود.

سرهنگ مسلمی یادآور شد: کمک خواهیم کرد تا به خودکفایی در زمینه کاغذ دست یابیم و هرچه برای حل مشکلات تلاش بیشتری داشته باشیم، بهترین عرصه برای مقابله با دشمن و استکبار جهانی است.

وی با گرامیداشت روز مقابله با استکبار جهانی، کمک به تولید را بهترین پاسخ به استکبار جهانی برشمرد.

کد مطلب 5064018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها