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۱۴ آبان ۱۳۹۹، ۲۳:۲۰

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران؛

عواقب دورهمی های خانوادگی/ ۳ فوتی و ۲۰ مبتلا در یک مجلس ترحیم

عواقب دورهمی های خانوادگی/ ۳ فوتی و ۲۰ مبتلا در یک مجلس ترحیم

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، گفت: رفتارهای شهروندان و دورهمی‌های خانوادگی شیوع کرونا را مهار ناپذیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر توکلی، در گفتگو با شبکه خبر، اظهار داشت: بحران وقتی مدت طولانی حاکم باشد تمام مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر می‌گذارد به همین دلیل در شرایط فعلی مواجهه و مقابله با بحران کرونا پیچیده شده است.

وی افزود: محدودیت‌ها حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد ترافیک بین شهری را کم کرده است.

توکلی ادامه داد: شهروندان متخلف که محدودیت‌ها را رعایت نکردند، جریمه شدند.

وی گفت: در ۱۰ روز آینده می‌توانیم ارزیابی اجرای محدودیت‌ها را بررسی کنیم.

توکلی با بیان اینکه در سه هفته اخیر وضعیت ناخوشایندی داشتیم، افزود: در یک مجلس ترحیم بیش از ۲۰ مبتلا و سه فوتی داشتیم.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: آمار بستری در روز به ۸۰۰ بیمار می‌رسد و این توان بیمارستانی را محدود کرده است.

توکلی افزود: اگر همه دست به دست هم دهیم و خانوارها رفتارهای خود را کنترل کنند در روزهای پیش رو شاهد کاهش تلفات بیماری کرونا خواهیم بود.

کد مطلب 5064106

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