سپر افتاده«فرهنگ و هنر» فارس در کارزار کرونا/ به «تحفه»امیدی نیست

خبرگزاری مهر - گروه استانها: مؤسسات فرهنگی و هنری و مشاغل مرتبط با این حوزه در دوران کرونا آسیبهای جدی دیدند و از حمایت مستمر برخوردار نشدند.
به اعتقاد برخی فعالان فرهنگی و هنری نگاه دوگانهای وجود دارد که اجراهای کنسرت و همایش و سینما و آموزشگاههای موسیقی تعطیل هستند اما مشاغل دیگر و همینطور پروازهای هواپیما برقرار است.
این در حالیست که در آستانه یک سالگی «پاندمی کرونا» قرار داریم و جهان در حالی با این موضوع کنار آمده که در همچنان در ایران بر یک پاشنه می چرخد و این مسائل حتی بحرانیتر شده و بسیاری مشاغل متأثر از ترکشهای این بحران شدهاند.
با وجودی که از ابتدای شیوع کووید ۱۹ بسیاری وعدهها برای گشایش اقتصادی داده و تسهیلاتی در نظر گرفته شد تا مشاغل از آسیبهای این همه گیری در امان بمانند اما بنا به آنچه فعالان فرهنگی و هنری عنوان میکنند با شرایطی که تسهیلات دولتی دارد امکان برخورداری مشاغل این حوزه از چنین تسهیلاتی سخت و دشوار است زیرا با وجود رکود اقتصادی و اولویت معیشت مردم، خانوادهها تمایلی به هزینه کردن در دیگر بخشها ندارند.
از سویی تمایزی که هر از چند گاه به دلیل شرایط پرنوسان بیماری در محدودیتهای کرونایی اعمال میشود موجب شده مشاغلی معترض شوند که چرا با وجود تصمیمات ستاد ملی کرونا برای تعطیلیها، این محدودیتها فقط بخشی از مشاغل را در بر میگیرند و برخی حوزههای اقتصادی از این محدودیتها گریزان و مستثنی هستند.
در این میان طرحهایی مانند «تحفه» یا «کارآفرینی امید» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گرچه اعلام شده است، اما به نظر میرسد با این وجود فعالان این بخشها تمایلی به برخورداری از آنرا ندارند.
دخل و خرج مشاغل فرهنگی و هنری با طرحهای دولت همخوانی ندارد
با وجودی که مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس چندی پیش جزئیات «شیوهنامه اعطای تسهیلات قرضالحسنه حوزههای فرهنگ، هنر و رسانه» با کارمزد ۴ درصد و عاملیت صندوق کارآفرینی امید را اعلام کرد اما دخل و خرج مشاغل فرهنگی و هنر ی با چنین طرحهایی همخوانی ندارد.
صابر سهرابی با اشاره به اینکه اعطای تسیلات حمایتی برای حفظ و تثبیت فرصتهای شغلی با کارمزد ۴ درصد و عاملیت صندوق کارآفرینی امید آغاز شد، افزود: میزان کل این تسهیلات که با اصلاح تفاهمنامه تبصره ۱۸ سال ۹۷ ویژه بحران کرونا اصلاح شد، ۲۲۴ میلیارد تومان است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس گفت: فراخوانهای حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوانهای فراخوان اعطای تسهیلات حمایتی بخش فرهنگ، هنر و رسانه در حوزههای فعالان امور هنر ی، فعالان فرهنگی، فعالان فضای مجازی و مدیران کسب و کارهای دیجیتال و فعالان مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت در سراسر کشور اعلام شده و ثبت نام اعطای تسهیلات حمایتی به فعالان حوزههای فرهنگ، هنر و رسانه از ۲۳ مهر آغاز شد.
بازپرداخت تسهیلات با تعطیلات متعدد امکان پذیر نیست
در پیوند با این موضوع رئیس انجمن صنفی شرکتهای تهیه و تولید آثار صوتی و تصویری استان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر، میگوید: بازپرداخت این تسهیلات با تعطیلات متعدد امکان پذیر نخواهد بود.
مجتبی محنا عنوان میکند: از اسفند ماه ١٣٩٨ که در آغاز بیماری کرونا بودیم؛ اولین صنفی که نامه تعطیلی آن ابلاغ شد، کنسرتهای موسیقی، تئاتر و بعد سالنهای سینما و آموزشگاههای آزاد هنری بود.
به گفته این هنرمند شیرازی، در چند ماه ابتدایی تقریباً تمامی مشاغل نیز مشمول تعطیلی شدند اما با گذشت زمان و فروکش کردن نسبی کرونا مشاغل به مرور بازگشایی شدند.
وی با این حال اضافه میکند: مطمئناً سلامت مردم و رعایت پروتکلهای بهداشتی مهمترین و دغدغه اصلی مسئولین و همچنین همگی ما است اما نگاه دوگانه به مشاغل بعضاً باعث سوالات و ابهامات بسیاری میشود.
محنا اظهار میکند: دوهفته قبل به اجبار سفری اداری به پایتخت داشتم تصورم از ورود به فرودگاه اینگونه بود که در ابتدای ورود با دستگاه تب سنج، چک خواهم شد و در هواپیما نیز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در صندلی خواهم نشست اما حدود ١٥٠ نفر در یک هواپیما با حداکثر ارتفاع ٢ متر بیشتر از ٢ ساعت بدون تهویه و گردش هوای مناسب در کنار یکدیگر بودیم.
این در حالیست که به گفته رئیس انجمن صنفی شرکتهای تهیه و تولید آثار صوتی و تصویری فارس، در رستورانها و فست فودها و کافههایی که شخصاً مشاهده کردم تنها اتفاق مهم آن هم در بعضی از آنها جمع کردن صندلیها و نصب پلاستیک بین مشتری و گیشه فروش اغذیه بود.
ابهامات و سوالات ادامه فعالیت مشاغل باقی است
وی با بیان اینکه در هفته گذشته نامه تعطیلی کلاسهای آموزشی حتی کلاسهای انفرادی نیز ابلاغ شده است، میگوید: سوالی که پیش میآید این است که سالن اجرای کنسرت و سینما با حداقل ١٠ متر ارتفاع و تهویه مطبوع و با فاصله گذاری اجتماعی آیا خطرناکتر از محیط داخل هواپیما است؟ آیا اتاق ١٢ متری با ارتفاع حداقل ۲.۲۰ سانتیمتر دارای تهویه و جریان هوا و حضور ٢ نفر (مربی و هنرجو) جهت فراگیری موسیقی در یک آموزشگاه از یک کافه یا فست فود با حضور دهها نفر خطر بیشتری دارد؟
محنا، ادامه میدهد: اگر مشکل صندلی است، مربی و هنرجو به طور ایستاده نیز میتوانند تدریس و امرار معاش کنند، اگر پاساژ، مغازه دار، دستفروش، کسبه، راننده و… مشکل اقتصادی دارند هنرمندان، خوانندگان، بازیگران تئاتر، صدابردار، نورپرداز، مربی و نوازنده هم برای امرارمعاش احتیاج به کار و درآمد دارند.
به گفته رئیس انجمن صنفی شرکتهای تهیه و تولید آثار صوتی و تصویری استان فارس، اهل هنر نیز مانند بقیه افراد جامعه اجاره بهای منزل و محل کار، خرید مایحتاج اولیه و نان و گوشت و مرغ دارند.
نگاه دولت در جبران خسارتهای کرونا دوگانه است
وی میافزاید: اگر دولت خواهان بازپرداخت وامهایی که جهت جبران خسارت کرونا آن هم با مشکلات بسیار مانند ضامن و رفت و آمدهای بسیار به تعدادی از افراد پرداخت کرده، است باید نگاهی دیگر به جامعه هنری داشته باشد زیرا با این نگاه دوگانه و تعطیلی مستمر کسی توان بازپرداخت این وامها را نخواهد داشت زیرا جامعه هنری در حال تمام شدن است و دیگر رمقی برای آن نمانده است.
محنا ادامه میدهد: سینما، کنسرت، تئاتر، آموزشگاه موسیقی، سالن دار سینما و تمامی مشاغل مرتبط به آنان که بعضاً با سرمایه گذاری شخصی بسیار تأسیس شدهاند در حال فروپاشی است.
به گفته رئیس انجمن صنفی شرکتهای تهیه و تولید آثار صوتی و تصویری فارس، هنرمندان احتیاج به «تحفه» ندارند فقط خواهان نگاه یکسان مانند باقی مشاغل هستند.
وی با این حال میگوید: سپاسگزار کادر درمان هستیم که از شروع بیماری کرونا به طور شبانه روزی و بی وقفه مشغول خدمت رسانی بودند و هستند.
داشتن ضامن کارمند مشکل مشاغل آسیب دیده برای گرفتن وام کرونا
محنا در پاسخ به اینکه آیا از تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا استفاده کرده، میگوید: بعضی از همکاران استفاده کردند که البته ضامن کارمند مشکلترین قسمت آن است.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای تهیه و تولید آثار صوتی و تصویری فارس پیرامون اینکه برای چنین مواردی آیا استفاده از فضای مجازی کارگشاست، تصریح میکند: نه متأسفانه زیرا زیرساختهایش موجود نیست و فرهنگ استفاده از این فضا فراهم نشده است.
وی پیشنهاد میکند: خواسته ما اول حضور یک نماینده صنفی در ستاد ملی کرونا استان جهت پیگیری مطالبات و شفاف سازی درباره فعالیتهای هنری است و دوم اینکه نگاه ستاد ملی کرونا به مشاغل ما واقع بیانه تر باشد.
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