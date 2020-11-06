گرانی کمرشکن و افسار گسیخته باید مهار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه اظهار داشت: رهبر انقلاب تاکید دارند که در خصوص مشکلات اقتصادی مطلقاً به بیرون کشور نگاه نکنید. نمی‌گوییم رابطه را قطع کنید.

وی اضافه کرد: در همین کشور در بین عوام و خواص افراد مریض الحال هستند که بر حسب همین مریضی‌شان همه مشکلات را به گردن ولی امر می‌اندازند. در دولت اصلاحات می‌گفتند نمی‌گذارند کار کنیم. چه کسی نمی‌گذارد؟ کار کنید، اینها اتهام است.

امام جمعه عسلویه با اشاره به اینکه برخی افراد گناه کم کاری و بی مدیریتی خودشان را گردن رهبری می‌اندازند تصریح کرد: رهبری بارها فرموده‌اند خیلی از مشکلات اقتصادی ما ربطی به تحریم ندارد.

وی تصریح کرد: ناهماهنگی‌ها و سو مدیریت در کشور است و ربطی به تحریم ندارد. رهبر انقلاب فرمودند بسیاری از گرانی‌ها توجیه ندارد. باید مسئولین با هماهنگی آن‌را علاج کنند. گرانی کمرشکن و افسار گسیخته باید مهار کنند.

امام جمعه عسلویه افزود: دولت باید به شعارهای خود عمل کند. صادقانه به مردم خدمت کند. برخی عوامل داخلی دشمن هدفشان این است که ایجاد نارضایتی کنند تا مردم از اسلام و نظام و انقلاب و راه امام ناراضی شوند و کاسه صبرشان لبریز شود.

وی تاکید کرد: اینها کور خوانده‌اند به هدفشان نخواهند رسید. دوران سخت و نفس گیری است و بیماری منحوس کرونا هم هست. این دوره تمام می‌شود و روسیاهی برای کسانی می‌ماند که در خاک مقدس جمهوری اسلامی مزدوری دشمنان اسلام و مسلمین می‌کنند. هدف دشمن این است که تیشه به ریشه نظام و اسلام بزند. باید مراقب باشیم. تحمل و استقامت راه نجات ماست و از این شرایط بحران و گردنه‌های سخت با استقامت عبور می‌کنیم.