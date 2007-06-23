دیدار دبیر شورایعالی مناطق آزاد با 400 سرمایه گذار ایرانی مقیم دبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی هیئت ایرانی شامل میرکاظمی وزیر بازرگانی، محمود صلاحی دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، غضنفری معاون وزیر بازرگانی شایسته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، و تنی چند از دستاندرکاران بازرگانی و اقتصادی در این دیدار 4 ساعته با سرمایهگذاران ایرانی علاقهمند به سرمایهگذاری در کشور، کمیتههیا مناطق آزاد، بازرگانی، استان مرکزی و .... را تشکیل و زمینههای تسهیل فعالیت این سرمایهگذاران در مناطق آزاد و کل کشور را مورد بحث قرار دادند.
این گزارش حاکی است با پیشنهاد دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشورمان مقرر شد جلسه بعدی شورای بازرگانی ایرانی در دوبی با حضور مهندس شایسته و معاونین ایشان به بحث و بررسی زمینههای سرمایهگذاری در مناطق آزاد کیش اختصاص یابد.
هیئت مذکور که برای بازدید چند روزه از مناطق آزاد کشور امارات متحده عربی و بررسی راههای افزایش سطح مبادلات تجاری فیمابین و نیز جلب و جذب سرمایهگذاران ایرانی مقیم امارات متحده عربی به این کشور سفر کرده بود در ابتدای ورود به دوبی با شیخ حمدان بن راشد وزیر اقتصاد امارات متحده عربی دیدار کردند و طرفین به مذاکره در مورد راهکارهای توسعه روابط دو جانبه پرداختند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد هیچنین در روز دوم سفر به امارات ضمن بازدید از منطقه آزاد حمریه امیرنشین شارجه با راشد رئیس این منطقه دیدار و گفتوگو و از وی برای سفر به کیش دعوت کرد هیئت ایرانی همچنین خواستار تعیین نمایندهای از سوی راشد برای بررسی متن تفاهم نامه دو جانبه ظرف یکماه آینده و تسهیل سرمایهگذاری در منطقه آزاد کیش شد.
صلاحی همچنین از منطقه آزاد جبل علی که بزرگترین منطقه آزاد امارات متحده عربی است و نیز بندرگاه، سکوها و نحوه و بارگیری کشتیها در این منطقه بازدید کرد. یادآور میشود منطقه آزاد جبل علی در منطقهای به وسعت 140 کیلومتر مربع واقع و بزرگترین منطقه آزاد کشور امارات متحده عربی و دارای بالاترین ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در منطقه خلیج فارس بوده و بیش از 800 شرکت ایرانی در این منطقه سرمایهگذاری کردهاند.
با توجه به جو مثبت دیدارهای هیئت ایرانی با سرمایهگذارانی ایرانی مقیم کشور امارات متحده عربی و اظهار علاقه آنها برای سرمای گذاری در ایران به نظر میرسد میبایستی در انتظار ورود تعداد قابل توجهی از این سرمایهگذاران به کشور و سرمایهگذاری آنها بویژه در مناطق آزاد کشور باشیم.
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