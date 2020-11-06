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۱۶ آبان ۱۳۹۹، ۲۱:۵۵

به شرط پیروزی بایدن با آرای قانونی؛

مشاور ترامپ: قدرت را مسالمت‌آمیز تحویل می‌دهیم!

مشاور ترامپ: قدرت را مسالمت‌آمیز تحویل می‌دهیم!

یکی از مشاورین ترامپ مدعی شد اگر بایدن برنده آرای قانونی انتخابات آمریکا باشد، فرایند انتقال قدرت مسالمت آمیز صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، «لاری کادلو» مشاور اقتصادی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و نامزد جمهوریخواه رقابت ۲۰۲۰، مدعی شد که او در صورت پیروزی رقیب دموکرات، قدرت را به طور مسالمت‌آمیز واگذار می‌کند.

وی در ادامه این ادعا افزود: آمریکا بزرگترین دموکراسی جهان است و ما تابع قانون هستیم. رئیس‌جمهور ترامپ هم چنین خواهد بود.

با این حال کادلو در تکمیل اظهارات خود افزود: تنها چیزی که می‌خواهم بگویم این است که ترامپ به جنگیدن ادامه خواهد داد چرا که می‌خواهد از قانونمندی شمارش آرا مطمئن شود؛ اینکه آرای قانونی شمرده می‌شوند و نه آرای غیرقانونی. او به مبارزه ادامه می‌دهد.

ترامپ مدعی است در شمارش آرای پستی، به نفع جو بایدن رقیب دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ تقلب می‌شود و آنها را آرای غیرقانونی لقب داده است.

کد مطلب 5065052
مریم خرمایی

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    نظرات

    • IR ۲۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
      11 0
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      آخیششششش. ترامپ دیووونه برای همیشه به زباله دان تاریخ پرتاب شد.هورااااااااااااااااا
    • زهرا رهنورد IR ۲۳:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
      3 9
      پاسخ
      داداش ترامپ کوتاه نيا. وقتي تو فرزند ايالت جورجيا و داماد ايالت نوادا هستي چرا بايد ببازي!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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