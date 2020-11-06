به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، «لاری کادلو» مشاور اقتصادی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و نامزد جمهوریخواه رقابت ۲۰۲۰، مدعی شد که او در صورت پیروزی رقیب دموکرات، قدرت را به طور مسالمت‌آمیز واگذار می‌کند.

وی در ادامه این ادعا افزود: آمریکا بزرگترین دموکراسی جهان است و ما تابع قانون هستیم. رئیس‌جمهور ترامپ هم چنین خواهد بود.

با این حال کادلو در تکمیل اظهارات خود افزود: تنها چیزی که می‌خواهم بگویم این است که ترامپ به جنگیدن ادامه خواهد داد چرا که می‌خواهد از قانونمندی شمارش آرا مطمئن شود؛ اینکه آرای قانونی شمرده می‌شوند و نه آرای غیرقانونی. او به مبارزه ادامه می‌دهد.

ترامپ مدعی است در شمارش آرای پستی، به نفع جو بایدن رقیب دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ تقلب می‌شود و آنها را آرای غیرقانونی لقب داده است.