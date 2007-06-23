جشن دولت مهر در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این جشن توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با هدف بین گوشه هایی از توفیقات دولت خدمتگزار در دو سال اخیر برگزار می شود.

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری با همکاری گروه هنری آزادگان و هنرمندان استان و بیان دستاوردهای دولت نهم در خراسان جنوبی از جمله برنامه های این جشن است.