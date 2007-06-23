جشن دولت مهر در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این جشن توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با هدف بین گوشه هایی از توفیقات دولت خدمتگزار در دو سال اخیر برگزار می شود.
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری با همکاری گروه هنری آزادگان و هنرمندان استان و بیان دستاوردهای دولت نهم در خراسان جنوبی از جمله برنامه های این جشن است.
برنامه های متنوعی اعم از برگزاری جشن خدمت بی منت توسط شهرداری بیرجند در بوستان توحید این شهرستان، مراسم سخنرانی با حضور استاندار خراسان جنوبی در خصوص خدمات دولت نهم به مناطق محروم، تبیین دستاوردهای دولت نهم در شهرستان های استان و تهیه بروشور از خدمات انجام شده در استان از دیگر برنامه های سازمان ها و نهادهای استان به مناسبت سالروز آغاز به کار دولت نهم می باشد.
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