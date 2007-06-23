حماس با هرگونه تغییر در قانون انتخابات فلسطین مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فوزی برهم سخنگوی جنبش حماس خاطر نشان کرد : هرگونه تغییر در قانون انتخاباتی فلسطین باید با توافق همه گروهها صورت گیرد.



برهم گفت : شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) حق ندارد قانون را تغییر دهد؛ شورای مرکزی مشروعیت انجام تغییر( درقانون) ندارد، بلکه این مجلس قانونگذاری است که مشروعیت اعمال تغییر را دارد.



وی تاکید کرد : درباره هرگونه تغییر در قانون اساسی، با حماس مشورتی صورت نگرفته است، همه چیز باید با مشورت و توافق باشد( اشاره وی به هرگونه تغییر یا تعدیل در قوانین است)



در بیانیه شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین پس از نشست ویژه در رام الله در هفته گذشته آمده است : تمام انتخابات قانونگذاری، شهرداری و سازمانهای مردمی باید بر اساس نسبیت کامل خواه برای سازمان آزادیبخش فلسطین یا تشکیلات خودگردان و نهادهای آن صورت گیرد؛ ساف همچنین خواستار تغییر قوانین شد.



سخنگوی حماس ، تصمیمات شورای مرکزی ساف را نوعی سلطه بر مشروعیت فلسطینی به شیوه منفی و مستبدانه و در چارچوب فساد اداری قلمداد کرد.



وی گفت : جنبش فتح همچنان بر سلطه گری اصرار می کند که به زیان منافع ملی است.

شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین از رهبران حماس خواست تمام مراکز و ادارات رسمی تشکیلات خودگردان در نوار غزه را تخلیه کند.



نوارغزه اخیرا شاهد درگیری شدید میان جنبش های فتح و حماس بود که در جریان آن 113 نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.

روز پنجشنبه 24 خرداد درادامه درگیری ها بین طرفداران دو جنبش حماس و فتح ، نیروهای حماس توانستند کنترل نوارغزه را به طور کامل به دست بگیرند؛ پس از این حادثه، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیزبا برکناری اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطین از مقام خود، سلام فیاض وزیر دارایی دولت برکنار شده هنیه را مامور تشکیل دولت فوق العاده کرد.