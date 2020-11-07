وضعیت بازیکنان تیم بسکتبال اکسون تهران پس از ابتلا به کرونا

البرز آبکناری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ویروس کرونا ۶ بازیکن تیم بسکتبال اکسون تهران را به خود مبتلا کرده و همین مسئله باعث لغو دو دیدار ابتدایی این تیم در لیگ برتر شده است، گفت: اینکه بازیکنانمان چه زمانی و کجا به کرونا مبتلا شدند اصلاً مشخص نیست. تست آنها در حالی مثبت اعلام شد که در جریان تمرینات تمام پروتکلهای لازم را رعایت میکردیم. بنابراین نمیدانیم این بازیکنان در جریان تمرینات مبتلا شدهاند یا خارج از آن.
وی ادامه داد: سالن محل تمرین بدنسازی و بسکتبال تیم اکسون مدام ضدعفونی میشود و همه افرادی هم در آن تردد دارند هم ملزم به رعایت پروتکلهای بهداشتی هستند. در طول تمرینات پیش از فصل چند مرحله از بازیکنان تست گرفتیم که نتایج آنها منفی بود. در یکی از آخرین مراحل تست گیری نتیجه تست ۶ بازیکن مثبت شد. پیش از آغاز مسابقات بازیکنانمان در آزمایشگاه مورد تایید فدراسیون هم تست دادند که بازهم نتیجه تست این تعداد مثبت شد.
سرمربی تیم بسکتبال اکسون تهران خاطرنشان کرد: با استناد به نتایج مثبتی که در دو مرحله تست گیری مشخص شده، دو دیدار ابتدایی ما در آغاز لیگ برتر لغو شد. در واقع ما دیدارهای نخواهیم داشت تا بعد از پایان کار تیم ملی در رقابتهای انتخابی کاپ آسیا که مسابقات باشگاهی با برگزاری دیدارهای هفته سوم پیگیری میشود. اگر آن زمان مشکل دیگری نداشته باشیم، دیدارهایمان را برگزار میکنیم.
آبکناری با بیان اینکه از یک هفته پیش بازیکنان کرونایی تیم اکسون در قرنطینه به سر میبرند، تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت عمومی هیچیک از بازیکنانمان وخیم نیست و به همین دلیل نیازی به بستری شدن در بیمارستان نداشتند. هر ۶ بازیکنی که به کرونا مبتلا شدهاند در منزل شخصی خود قرنطینه هستند.
وی تاکید کرد: بعد از اتمام دوره ۳ - ۲ هفتهای لازم برای نقاهت، از این بازیکنان تست مجدد گرفته میشود و در صورتیکه نتیجه آن منفی باشد مجاز میشویم تا تمریناتمان را با حضور نفرات کامل پیگیری کنیم.
این مربی بسکتبال با بیان اینکه تمرینات اکسون از یک هفته پیش به صورت نصف و نیمه و تنها با حضور ۷ بازیکن دنبال میشود، ابراز امیدواری که سلامت این بازیکنان حفظ شود تا ترکیب تیمش طی هفتههای آینده و پس از بازگشت بازیکنان مبتلا به کرونا کامل شود.
آبکناری همچنین در پاسخ به این پرسش که «بهتر نبود با توجه به شرایط تیم اکسون و وضعیت مشابهی برخی تیمهای دیگر هم دارند آغاز لیگ برتر به تعویق میافتاد؟»، گفت: کرونا یک معضل جهانی است که زمان پایانش هم اصلاً مشخص نیست. نمیتوان فعالیتهای ورزشی را به خاطر کرونا تعطیل کرد همانطور که اقتصاد و دیگر فعالیتها تعطیل نشده است. به هر حال تصمیم فدراسیون برای آغاز مسابقات در این مقطع بوده و ما هم ملزم به تبعیت هستیم.
سرمربی تیم بسکتبال اکسون گفت: فقط اینکه بهتر است میزان نمونه گیری از بازیکنان و شدت رعایت پروتکلهای بهداشتی بیشتر شود تا میزان ابتلا و لغو دیدارهای کمتر شود. ضمن اینکه میتوان از تجربه دیگر کشورها هم استفاده کرد.
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