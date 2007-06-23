ایران بدنبال سومین قهرمانی در بازیهای غرب آسیا/ پاداش 70 هزار دلاری در انتظار تیم قهرمان

به گزارش خبرنگارمهر، تیم های ایران و عراق درحالی فردا فینال چهارمین دوره رقابتهای فوتبال غرب آسیا را برگزارخواهند کرد که درمرحله نیمه نهایی به ترتیب تیم های اردن و سوریه را از پیش رو برداشتند تا پس ازدیدارافتتاحیه ، دیدار اختتامیه این دوره از مسابقات را نیز برگزار کنند .



تیم فوتبال "ب" کشورمان که پیش از حضور دربازیهای غرب آسیا با مشکلات عدیده ای به لحاظ تمرینات آماده سازی و دیدارهای تدارکاتی روبرو بود درکشوراردن نیز با مشکلات میزبانی نظیر بی توجهی مسئولان فدراسیون فوتبال ، دوری محل تمرینات ، وضعیت نامناسب غذایی و ... دست به گریبان بود ، با این حال رسیدن به دیدارنهایی مسابقات با تیمی که بازیکنان آن تنها چند جلسه کناریکدیگرتمرین کرده اند ، برای این تیم و فوتبال ما درآستانه بازیهای جام ملتهای آسیا موفقیت ارزشمندی محسوب می شود .



تیم فوتبال "ب" کشورمان درصورت پیروزی در بازی فردا مقابل عراق و کسب عنوان قهرمانی چهارمین دوره بازیهای غرب آسیا، روحیه عمومی فوتبال ایران برای حضور شایسته درجام ملتهای آسیا را افزایش خواهد داد.



این شرایط می طلبد تا کادرفنی همچون دیدارهای گذشته تیم ملی را با تدابیرفنی لازم آماده دیداربا عراق کنند و ازاین فرصت برای افزایش توان روحی فوتبال ایران و حضور قدرتمند در بازیهای جام ملتها نهایت استفاده را ببرند .



دیداربا عراق همواره برای فوتبال ما ازاهمیت ویژه ای برخورداربوده و نزدیکی فوتبال ایران و عراق، بازیهای سخت و نفس گیری را برای دوتیم رقم زده است .



عراق درمسابقات این دوره با تیمی که قراراست دربازیهای جام ملتهای آسیا شرکت کند ، حضوریافته و به این مسابقات از جهتی به عنوان دیدارهای تدارکاتی نگاه می کند. با این همه فوتبال عراق با اتکا به فیزیک بدنی و قدرت بازیسازی بازیکنان خط میانی خود ، حریف جدی برای تیم ما محسوب می شود که باید آگاهانه و حساب شده با آن روبرو شد .



درحال حاضربه نظر می رسد عمده نگرانی تیم فوتبال "ب" کشورمان برای دیدار فینال فردا مصدومیت تنی چند ازبازیکنان اصلی است که کادرپزشکی درتلاش هستند تا این بازیکنان را برای دیدار فردا آماده کنند .



از سوی دیگررویارویی دو تیم دردیدارافتتاحیه شناخت خوبی به کادرفنی تیم کشورمان داده است تا با مرور دوباره این مسابقه ، تیم را با اتخاذ تاکتیک مناسب راهی این مسابقه حساس کند . آنچه مشخص است تیم عراق درخط دفاعی با نقاط ضعف آشکاری روبروست که می تواند کارگلزنی را برای مهاجمین سرعتی نظیرمهدی رجب زاده، هاشم بیک زاده ، شاهپورزاده و ... آسان کند . هرچند درمقابل باید نقاط ضعف تیم ملی درکارهای پوششی به حداقل برسد تا مقابل حریف غافلگیر نشویم .



دیدارتیم فوتبال "ب" کشورمان مقابل عراق ساعت 30/19 به وقت محلی (20 به وقت تهران ) در ورزشگاه ملک حسین شهرامان برگزارخواهد شد و تیم قهرمان جایزه 70 هزار دلاری این مسابقات را از آن خود خواهد کرد .