۱۸۰ مرکز نیکوکاری در مازندران راه اندازی می شود

حجت الاسلام بشیر عالیشاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مراکز نیکوکاری در استان گفت: تا پایان سال قبل ۱۸۰ مرکز نیکوکاری با هدف خدمت بهتر به خانواده‌های نیازمند و جامعه هدف راه اندازی شد.

وی با اظهار اینکه امسال ۱۸۰ مرکز نیکوکاری جدید در دستور کار قرار دارد، افزود: این مراکز تا پایان سال جاری افتتاح می‌شود و راه اندازی مراکز تخصصی نیکوکاری جزو برنامه‌ها بوده و در این راستا در برخی شهرستان‌ها، مرکز تخصصی نیکوکاری جهیزیه افتتاح و راه اندازی شده است.

وی توانمندسازی خانواده‌ها را از برنامه‌های مهم برشمرد و گفت: تصمیم گرفتیم در هر شهرستان مراکز نیکوکاری معین الضعا را در دستور کار قرار دهیم و اولین مرکز در استان راه اندازی شده است.

حجت الاسلام عالیشاه گفت: مرکز تخصصی نیکوکاری مدادرنگی برای تأمین لوازم التحریر و نیازمندی‌های دانش آموزان نیز راه اندازی شده است و در هر شهرستان چنین مرکزی برای ارائه خدمات لازم افتتاح می‌شود.