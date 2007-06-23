تقریب میان مذاهب اسلامی تنها راه احیای اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، در کنفرانس تقریب بین مذاهب اسلامی که در مرکز اسلامی انگلیس برگزار شد صاحبنظرانی از کشورهای مختلف جهان چون لبنان، مصر، پاکستان، عراق، دانمارک، سوئد، آمریکا، انگلیس و اتریش حضور دارند و موضوع تقریب ضرورت جهان اسلام به مدت 2 روز به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد .



حجت الاسلام معزی رئیس مرکز اسلامی انگلیس سخنران افتتاحیه این کنفرانس با تحلیل جایگاه و وضعیت جهان اسلام در دنیای کنونی گفت: امروزلطمات گرایش تسلیم منطق در برابر تمدن غرب به عنوان تمدن غالب جهان بر همگان اثبات شده و ما مسلمانان امروز وظیفه داریم تا تمدن اسلام را احیا کنیم.

رئیس مرکز اسلامی انگلیس با تاکید بر این نکته که غرب پس از فروپاشی شوروی برای حفظ انسجام و هویت خود احتیاج به دشمن فرضی دیگری دارد و گفت : سیاستمداران غرب از پایان دهه 90 همواره بر نظریه « اسلام، تهدید غرب » اصرار ورزیده‌اند و سعی داشته‌اند با ایجاد اختلاف میان مسلمانان و ارائه چهره‌ای خشن از آنان در انظار عمومی ملتهای خود را قانع کنند که مسلمانان مردمانی خشن، با تعصباتی، جاهل هستند که نه تنها به همکیشان خود رحم نمی‌کنند بلکه بزرگترین تهدید برای جهان متمدن امروز هستند .



وی افزود : آنها قصد داشتند از یک سو هم چهره‌ای خشونت طلب تحت عنوان تروریستهای معاصر از مسلمانان ارائه کنند و هم به تدریج بیداری ایجاد شده در جهان اسلام را خاموش نمایند.



حجت الاسلام معزی تقریب میان مذاهب اسلامی را تنها راه احیای اسلام تاکید کرد و افزود : علما و صاحبنظران جهان اسلام وظیفه دارند با تقریب و همدلی چهره واقعی اسلام را به عنوان دین عدالت، برابری و صلح به جهانیان معرفی کنند و همواره با آگاهی دادن به مسلمانان آنان را از اختلاف و تفرقه بر حذر دارند.



وی با بر شمردن کلمه « توحید» و « توحید کلمه» به عنوان اساسی‌ترین محور گفتمان تقریب افزود: توحید به عنوان روح اسلام تنها اصلی از اصول اعتقادی مسلمانان نیست، بلکه توحید عصاره همه معتقدات، آموزه‌ها و برنامه‌های فردی و اجتماعی اسلام است.



رئیس مرکز اسلامی انگلیس گفت : مسلمانان با تاسی به توحید است که می‌توانند امت واحده را تشکیل داده و از تفرقه و جدایی میان مسلمانان جلوگیری نمایند.



وی برگزاری چنین کنفرانس‌هایی را مایه همدلی و همگرایی شخصیتهای اسلامی و نهایتا جهان اسلام دانسته و گفت این وحدت می‌تواند مایه یاس و ناامیدی دشمنان اسلام شده است.



آیت‌الله محمد علی تسخیری، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز مقاله ای به این همایش ارسال کرده بود . وی در مقاله خود وارده است : مذاهب اسلامی پس از رحلت رسول اکرم (ص) و در نتیجه پیشرفت خردورزی اسلامی ظهور و بروز یافت و در واقع اکنون یک منبع اندیشه غنی برای تمدن اسلامی به شمار می‌رود، اما متاسفانه در آنچه ما آن را انتقال به فرقه گرایی تنگ نظرانه می‌نامیم، تجلی یافته است.



آیت‌الله تسخیری تصریح کرد : می‌باید در جهان ملتهب کنونی با تلاش و سعی خود بکوشیم که نه فقط به تقریب مطلوب که به ضرورت تقریب در مذهب اسلامی دست یابیم و ضرورت ایجاد و وحدت و تقارب میان مذاهب را درک کنیم.

دکتر اسحر اسهمرانی، از دانشگاه امام الحوزایی لبنان هم برقراری ارتباط موثر میان شکاف‌های ایجاد شده در میان اندیشه‌های مدارس اسلامی را از نخستین مسوولیتهای علمای جامعه اسلامی دانست و گفت : کتب و دست نوشته‌های تاریخی و فرهنگی می‌تواند بازگو کننده بسیاری از حقایق تاریخ اسلام باشد و در بسیاری از مواقع شکافهای موجود در جوامع اسلامی را برطرف نماید.



حجت الاسلام سعید بهمن پور مدرس کالج عالی مطالعات اسلامی انگلستان یکی دیگر از شرکت کنندگان این کنفرانس بود . وی گفت : با اتحاد معمولا می‌توان به اهداف مشترک مختلفی رسید که از آن جمله می‌توان به اتحاد بر اساس اهداف اسلامی، اتحاد برای دستاوردهای اقتصادی، اتحاد برای اهداف نظامی و اتحاد برای نشر یک عقیده اشاره کرد. زمانی که ما از اتحاد اسلامی سخن می‌گوییم گرچه ممکن است که ترکیبی از اهداف متفاوت در نظر باشد و حتی بخشی از این اهداف بدست آید ولی هیچکدام اتحاد اسلامی واقعی نخواهند بود که ما در پی آن هستیم. اتحاد اسلامی بایستی بر اساس یک رابطه برادرانه و برگرفته از تعلیمات قرآن باشد. این اتحاد تنها از طریق پذیرش یکدیگر و احترام وعشق دو جانبه بدست می‌آید و می‌تواند از طریق تبادل ایده‌ها و شنیدن و آموختن بدون تعصب آراء و نظرات یکدیگر تداوم یابد.



شیخ فیضل الاقطاب صدیقی کالج دانشگاه اسلامی حجاز، انگلستان نیز در این کنفرانس گفت : حدود دو میلیون مسلمان در انگلستان سکونت دارند و در کشورهایی چون فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک و چند کشور دیگر اروپایی بزرگترین اقلیت دینی محسوب می‌شوند . اسلام بیشترین نرخ رشد را داراست ، چرا که نرخ تولد در خانواده‌های مسلمان بیش از خانوارهای سایر ادیان است. همچنین گزارش شده است که صدها هزارمهاجران مسلمان در قالب پناهجویان، مهاجران غیر قانونی و افرادی که از طریق ازدواج اقامت می‌گیرند، در اروپا و امریکا سکونت خواهند کرد.



وی افزود : به هر حال علیرغم این واقعیت که مسلمانان در اروپا و غرب اقلیت قدرتمندی هستند اما در جوامع میزبان همیشه خارج از چارچوب قدرت قرار گرفته اند و همیشه مسائل داخلی و خارجی باعث شده تا موانعی برای موفقیت آنها بوجود آید ، آن هم در شرایطی که مسلمانان ساکن این مناطق می توانند نقش بزرگی در رسیدن به اهداف جنبش اسلامی داشته باشند. تنها اقدامات اندکی برای ایجاد اتحاد بین مسلمانان ساکن کشورهای غربی و مسلمانان کشورهای اسلامی بایستی صورت گیرد تا یک جامعه و امت جهانی اسلامی بوجود اید و به روزی برسیم که اظهارات امت مسلمان از قدرت معتبر و تاثیرگذاری برخوردار باشد.



اقبال صدیقی از انستیتو تفکرات معاصر اسلامی، انگلستان به عنوان آخرین سخنران این کنفرانس تاکید کرد : گرایش آشکار به گروه بندی و شیوه‌های مقابله تفکر و رفتار در بین مسلمانان و بویژه فرقه گرایی شیعه و سنی عموما به فاکتورهای تاریخی نسبت داده می‌شود. در این گونه بحثها مطرح می‌شود که فرقه گرایی در اسلام سابقه مداوم 1400 ساله دارد و از زمان زندگی پیامبر اکرم (ص) وجود داشته است و چنین چیزی غیر قابل اجتناب است در واقع برای برخی از مسلمانان، هویت فرقه ای بر هویت اسلامی انها سایه افکنده است و گرایشات فرقه ای در درک آنها از اسلام و تاریخ اسلام تاثیر مستقیم داشته است.



وی تاکید کرد : تاریخ اسلام می‌تواند به شیوه دیگری نیز قرائت شود و شیعیان و سنی‌ها بیش از انچه که به نظر می‌رسد نقاط مشترک دارند.