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۲ تیر ۱۳۸۶، ۱۹:۲۳

طرح بزرگ 1441 در شبکه قرآن اجرا می‌شود

شبکه قرآن سیما به مناسبت هزار و چهارصد و چهل و یکمین سال نزول قرآن طرح بزرگ قرآنی با محوریت سوره مبارکه زمر را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح با مشارکت سازمان‌ها، ارگان‌ها و موسسات قرآنی با هدف بهره مندی مخاطبان برای بهینه سازی اوقات فراغت تابستانی آنها با استفاده از آموزه های قرآنی، حفظ و درک مفاهیم، ایجاد شور و نشاط معنوی و همچنین ارتقاء کمی و کیفی مخاطبان با محوریت قرآن کریم برگزار خواهد شد.

در طرح 1441 که به صورت چندرسانه ای اجرا می‌شود، 17 سازمان و نهاد به تبیین و آموزش و اجرای طرح خواهند پرداخت. علاقمندان به شرکت در این طرح می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.1441.ir و سیستم ارسال پیام کوتاه 30000720 از چگونگی اجرای طرح اطلاعات کسب کنند. شماره تلفن ارتباط مخاطبان با این طرح 22161441 آماده تصحیح قرائت سوره مبارکه زمر و ثبت نام از علاقمندان است.

همچنین قرار است به 110 نفر از شرکت‌کنندگان در طرح 1441 کمک هزینه سفر عمره مفرده، 110 نفر کمک هزینه سفر عتبات عالیات و هزار جایزه نفیس قرآنی دیگر در مراسم پایانی این طرح مصادف با نیمه شعبان اهداء شود.

کد مطلب 506573

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