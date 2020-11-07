به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، علی اصغر جعفری فعال فرهنگی و مدیرعامل باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در برنامه تلویزیونی «افق سینما» که روز جمعه ۱۶ آبان ماه با اجرای سعید الهی روی آنتن شبکه افق رفت در ابتدای برنامه درباره سینمای انقلاب و دفاع مقدس اظهار کرد: سینمای جهان امروز در سیطره هالیوود و آمریکاست که در حال برنامه ریزی برای سینما و این هنر صنعت است. این سینما ویترین زیبا و غیرسیاسی دارد ولی راهبران آن تماما فعالان و قدرتمندان سیاسی هستند.

وی در تشریح سینمای ملی افزود: زمانی می توان سینمای ملی را مطرح کرد که در آثار، نگاه سرزمینی داشت؛ اثری که بتواند با تاریخ، فرهنگ، هویت و ارزش های ملی کشور ارتباط برقرار کرد. سینمای ملی می تواند دستاورد فرهنگی برای هر کشوری باشد.

جعفری در پاسخ به سوال سعید الهی که آیا تاکنون موفق به تولید آثاری با موضوع سینمای ملی شده ایم یا خیر گفت: ما با گذشت ۴۰ سال پس از انقلاب نتوانستیم ترازی برای سینمای ملی تعریف کنیم. البته این به این معنی نیست که تا به حال سینمای ملی نداشته ایم ولی نتوانسته ایم همه وجوه و ابعاد سینمای ملی را نمایان کنیم.

ابراهیم اصغری تهیه کننده سینما و تلویزیون در بخش دیگری از برنامه تلویزیونی «افق سینما» از تغییر نام فیلم سینمایی «شکار شکارچی» به «تک تیرانداز» به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی خودش خبر داد.

اصغری با اعلام این خبر گفت: حدود ۲ هفته از آغاز فیلمبرداری «تک تیرانداز» گذشته است و در نیمه راه تولید قرار دارد. این فیلم برشی از حضور شهید عبدالرسول زرین تک تیرانداز قهرمان ایرانی در دفاع مقدس است و برخلاف فیلم تک تیرانداز آمریکایی، وجهه عرفانی و معرفتی تک تیرانداز ایرانی را به تصویر می کشد. کامبیز دیرباز در این فیلم سینمایی نقش شهید زرین را ایفا می کند.

وی در تشریح فیلم جدید خود گفت: بخش زیادی از قصه «تک تیرانداز» در دل نیروهای دشمن تعریف می شود و به تاثیر حضور و مبارزه تک تیرانداز ایرانی در عقیم کردن عملیات های دشمن می پردازد. این فیلم سینمایی با حمایت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در حال تولید است.

این تهیه کننده سینما در پایان با اشاره به سختی های ساخت فیلم در حوزه دفاع مقدس گفت: سینمای دفاع مقدس اگر با علاقه و معرفت نباشد کار بسیار سخت و شکننده است. دوستان بنده که از فرماندهان جنگ بودند و سر صحنه فیلم حضور داشتند، اعتراف کردند که ساخت فیلم جنگی از خود جنگ سخت تر است.