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۲ تیر ۱۳۸۶، ۱۹:۲۶

رئیس جمهور شخصا پیگیر مصوبات استانی است

رئیس جمهور شخصا پیگیر مصوبات استانی است

رئیس جمهور در جلسات جداگانه ای با حضور وزرا، استانداران و مدیران استانها، به مرور روند اجرای مصوبات سفرهای استانی را پیگیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد بر اساس این برنامه در هر یک از این جلسات، که نخستین آن روز دوشنبه 4 تیرماه برگزار می شود ، شخصا گزارش میزان عملیاتی شدن مصوبات سفر استانی هیات دولت را از استاندار و مدیران محلی استانهای هدف، جویا می شود و به ارزیابی مستقیم نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران اجرایی استانها می پردازد.

رئیس جمهور در نظر دارد در این جلسات همچنین با بررسی و تبادل نظر درباره موانع و مشکلات احتمالی بر سر اجرایی شدن مصوبات باقی مانده استانهای مزبور، در خصوص راهکارهای رفع این چالش ها تصمیماتی اتخاذ کرده  و دستورات لازم را به دستگاههای اجرایی مسئول صادر کند.

دکتر احمدی نژاد با بهره گیری از روش "پیگیری حضوری و مستقیم" در صدد است تا با حداکثر استفاده از فرصت زمانی بین دوره نخست و دور دوم سفرهای استانی ، موانع پیشرفت مصوبات را رفع کرده و روند خدمتگزاری به مردم را تسریع بخشد.

برخی معاونان رئیس جمهور و وزیران نیز به تناسب موضوعات مورد بحث، رئیس جمهور را در جلسات پیگیری ویژه مصوبات سفر استانی همراهی خواهند کرد.

 

 

کد مطلب 506575

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