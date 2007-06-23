رئیس جمهور شخصا پیگیر مصوبات استانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد بر اساس این برنامه در هر یک از این جلسات، که نخستین آن روز دوشنبه 4 تیرماه برگزار می شود ، شخصا گزارش میزان عملیاتی شدن مصوبات سفر استانی هیات دولت را از استاندار و مدیران محلی استانهای هدف، جویا می شود و به ارزیابی مستقیم نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران اجرایی استانها می پردازد.

رئیس جمهور در نظر دارد در این جلسات همچنین با بررسی و تبادل نظر درباره موانع و مشکلات احتمالی بر سر اجرایی شدن مصوبات باقی مانده استانهای مزبور، در خصوص راهکارهای رفع این چالش ها تصمیماتی اتخاذ کرده و دستورات لازم را به دستگاههای اجرایی مسئول صادر کند.

دکتر احمدی نژاد با بهره گیری از روش "پیگیری حضوری و مستقیم" در صدد است تا با حداکثر استفاده از فرصت زمانی بین دوره نخست و دور دوم سفرهای استانی ، موانع پیشرفت مصوبات را رفع کرده و روند خدمتگزاری به مردم را تسریع بخشد.

برخی معاونان رئیس جمهور و وزیران نیز به تناسب موضوعات مورد بحث، رئیس جمهور را در جلسات پیگیری ویژه مصوبات سفر استانی همراهی خواهند کرد.