نوع نگاه به بخش تعاون نباید رانتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر تعاون عصر امروز در همایش"نقش تعاون در صنعت ملی " در تهران گفت: در تفکر اساسی برای توسعه بخش تعاون نباید بخش خصوصی و تعاون را از هم جدا و یا در مقابله هم دانست بلکه تولید ثروت از هر بخشی صورت گیرد موجب خرسندی است.

عباسی با اشاره به سرعت گرفتن اقتصاد دنیا در راه پیشرفت تولید، گفت: در این خصوص فرصت صبر کردن نیست و باید با تکنولوژی روز حرکت کرد.

وی بحث صنعتی و تولیدی شدن را با نگاه ارزش اجتماعی بسیار با ارزش و مهم تلقی کرد و تصریح نمود: در این زمینه بحث خودکفایی و توسعه تعاونی مطرح است و این نوع خاص نگاه باید به همه بخش ها نیز سوق یابد.

وزیر تعاون تاکید رهبر معظم انقلاب بر تولید ثروت را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر پویایی صنعت، سیاست خوبی است و در این مورد دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی نقش هدایتی کننده خواهد داشت.

عباسی حمایت دولت را از بخش های مختلف مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در اقتصاد جدید بحث حمایت و رقابت لازم و ملزوم هم هستند و تشکیل تعاونی ها با اعضای بیشتر مورد تشویق است.

وی تاکید کرد: در بررسی سیاست‌های حمایتی بخش تعاون در لایحه اصل 44 که مراحل تصویب را سپری می کند، به هیچ وجه نباید نوع نگاه رانتی باشد.

وزیر تعاون کار جمعی کردن را در تعاونی ها از مزایای کار بخش تعاون قلمداد کرد و افزود: مسئله مربوط به تعاونی ها با ابلاغ سیاست های اصل 44 وارد مفهوم جدیدی شده است و نوع نگاه مردمی در بخش تعاون باید به معنای واقعی اتفاق بیفتد.

عباسی گفت: اگر به تعاونی ها نگاه جدی صورت گیرد خیلی از چالش‌های کارفرمایی اصلا وجود نخواهد داشت و با مشارکت و تفاهم می توان در اقتصاد و تولید به رشد رسید.