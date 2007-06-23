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۲ تیر ۱۳۸۶، ۱۹:۱۱

نشست خبری رپرتوار نمایش‌های برگزیده کودک فردا برگزار می‌شود

نشست خبری رپرتوار نمایش‌های برگزیده کودک و نوجوان سال 86 در فرهنگسراهای تهران ساعت 10 فردا یکشنبه سوم تیرماه در فرهنگسرای هنر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علی‌اکبر قاضی نظام مدیر امور نمایش معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مجتبی اقدامی رئیس فرهنگسرای هنر و مجید گیاهچی مسئول اجرایی رپرتوار حضور خواهند داشت و برنامه اجرای نمایش‌های برگزیده کودک و نوجوان را تشریح می‌کنند.

حسن دادشکر، رضا فیاضی، جواد ذوالفقاری، مریم کاظمی، فریبا رئیسی، شهرام کرمی، سیامک بانیانی، فهیمه میرزاحسینی و حمیدرضا ری‌شهری کارگردانانی هستند که قرار است از اوایل تیرماه تا بهمن‌ماه سال 86 نمایش‌های برگزیده کودک و نوجوان را در فرهنگسراهای مختلف تهران روی صحنه ببرند.

در نشست خبری رپرتوار نمایش‌های برگزیده کودک و نوجوان سال 86 کارگردانان این نمایش‌ها هم با حضور در نشست درباره آثار خود سخن می‌گویند و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌دهند.
کد مطلب 506579

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