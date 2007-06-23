به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علی‌اکبر قاضی نظام مدیر امور نمایش معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مجتبی اقدامی رئیس فرهنگسرای هنر و مجید گیاهچی مسئول اجرایی رپرتوار حضور خواهند داشت و برنامه اجرای نمایش‌های برگزیده کودک و نوجوان را تشریح می‌کنند.

حسن دادشکر، رضا فیاضی، جواد ذوالفقاری، مریم کاظمی، فریبا رئیسی، شهرام کرمی، سیامک بانیانی، فهیمه میرزاحسینی و حمیدرضا ری‌شهری کارگردانانی هستند که قرار است از اوایل تیرماه تا بهمن‌ماه سال 86 نمایش‌های برگزیده کودک و نوجوان را در فرهنگسراهای مختلف تهران روی صحنه ببرند.

در نشست خبری رپرتوار نمایش‌های برگزیده کودک و نوجوان سال 86 کارگردانان این نمایش‌ها هم با حضور در نشست درباره آثار خود سخن می‌گویند و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌دهند.