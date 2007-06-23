دو مدال طلا برای صمیمی و مرادی / دست بوعذار و کریمی از مدال کوتاه ماند

به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله از مسابقات با حضور بیش از 100 ورزشکار برتر از قاره آسیا در ورزشگاه شهر گواهاتی هند پیگیری شد که هر چهار نماینده کشورمان طی این مسابقات با حریفان به رقابت پرداختند و در نهایت موفق شدند به دو مدال طلا دست یابند.

عباس صمیمی پرتابگر دیسک کشورمان با پرتاب وزنه خود به میزان 60 متر و 91 سانتی متربه مدال طلا رسید. ورزشکار هند با 58 متر 86 سانتی متر دوم و چین با 58 متر و 54 سانتی متر سوم شد.

سجاد مرادی دونده کشورمان در رشته 1500 متر از تمام حریفان خود پیشی گرفت و با زمان 3 دقیقه و 39 ثانیه 12 صدم ثانیه به مدال طلا دست یابد.

در 400 متر رضا بوعذار تنها با اختلاف یک صدم ثانیه با کسب زمان 47 ثانیه و 4 صدم ثانیه از دستیابی به مدال برنز بازماند. در این رشته لیانگ دیو از چین با زمان 46 ثانیه و 16 صدم ثانیه برسکوی نخست ایستاد. ورزشکاری از سریلانکا با زمان 46 ثانیه 76 صدم ثانیه دوم شد و دونده هندوستانی با زمان 47 ثانیه و 3 صدم ثانیه سوم شد.

در 400 متر با مانع هم نماینده کشورمان غلامرضا کریمی با زمان 41 ثانیه 82 صدم ثانیه برای بار دوم در مکان ششم ایستاد. در این رشته دونده ای از چین با زمان 49 ثانیه و 50 صدم ثانیه اول شد. هند با 49 ثانیه و 52 صدم ثانیه دوم و قزاقستان با 58 ثانیه و 58 صدم ثانیه در مکان سوم قرار گرفت.

تیم 4 نفره دوومیدانی ایران روز دوشنبه گواهاتی هند را به مقصد شهر "پونای" هند برای شرکت در سومین مرحله این مسابقات ترک خواهد کرد.

در حاشیه این مسابقات در ساعات اولیه برگزاری دیدارها یک بمب در یکی از میدانهای خرید این شهر و نزدیک ورزشگاه گواهاتی منفجر شد که منجر به زخمی و کشته شدن 12 نفر از ساکنان محلی این شهرشد. این اتفاق ناخوشایند روحیه اکثر ورزشکاران شرکت کننده را تضعیف کرد.