به گزارش خبرنگار مهر، سقوط وزنه‌برداری جهان و آغاز روزهای رو به زوال این رشته از زمانی آغاز شد که «تاماش آیان» رئیس پیشین فدراسیون جهانی وزنه برداری با انبوهی از اتهامات فساد مالی و اداری از صحنه مدیریت کنار گذاشته شد. پایان نیم قرن سلطه این مدیر پرحاشیه مجاری در حالی رخ داد که فدراسیون جهانی در باتلاق مشکلات مختلف مدیریتی و ساختاری از جمله رشد فزاینده دوپینگ و پرداخت رشوه‌های نجومی فرو رفته بود.

به هر حال پیش بینی می‌شد با حذف تاماش آیان از رأس امور وزنه برداری جهان، آسمان ابری این رشته المپیکی هم صاف و آفتابی شود، اما اینگونه نشد و اختلافات درونی متولیان فدراسیون جهانی بار دیگر نشان داد، این خانه از پای بست ویران است. این وضعیت تا بدان جا پیش رفت که توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک نیز از آینده مدیریت فدراسیون جهانی وزنه برداری ابراز نگرانی کرد و صراحتاً از احتمال حذف این رشته از بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس خبر داد.

از سوی دیگر متولیان فدراسیون وزنه برداری کشورمان از جمله علی مرادی رئیس فدراسیون نیز با احساس خطر از این موضوع اعلام کرد باید اصلاحات جدی در این فدراسیون انجام شود و با هشدارهایی که از سوی کمیته بین‌المللی المپیک داده شده، بعید نیست این اقدامات سبب حذف وزنه‌برداری از المپیک تابستانی شود.

البته علی مرادی معتقد است باید در روند تغییر و تحولات در فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، اقدامات لازم و منطقی برای حضور نماینده ایران در این عرصه نیز صورت گیرد و می‌توان با حمایت کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش، برای کسب یکی از پست‌های فدراسیون بین‌المللی هم یک نامزد در انتخابات پیش‌رو معرفی کرد.

آنچه مسلم است وزنه برداری جهان مدتهاست حال و روز خوبی ندارد و چه بسا اگر این وضعیت ادامه یابد، اهالی این رشته در آینده‌ای نه چندان دور، با اخبار و اتفاقات ناگواری مواجه خواهند شد.