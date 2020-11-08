ابراهیم شکیبا صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز تشدید نظارت‌ها بیش از هفت هزار و ۴۳۱ مورد بازرسی توسط بازرسین بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی از مراکز و اماکن انجام گرفته است.

وی افزود: ۶۷۴ مورد اخطار بهداشتی صادر و بیش از ۷۵ پرونده متخلفان به دادستانی و تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در طی این بازرسی‌ها ۹۰ تالار پذیرایی به دلیل عدم رعایت مصوبات ستاد استانی کرونا پلمب و ۸۱ قلیان سرا تعطیل شد.

شکیبا با اشاره به تعطیلی سایر مراکز متخلف، تصریح کرد: همچنین ۴۲ رستوران و مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، ۴۰ فروشگاه‌های لوازم آرایشی و بهداشتی، ۱۷۶ آرایشگاه زنانه، ۵۸ باشگاه بدنسازی و بیش از ۲۱۰ واحد صنفی دیگر از جمله بنگاه املاک، آب میوه و بستنی، گیم نت و سایر مراکز متخلف تعطیل شد.

وی ادامه داد: در این مدت بیش از ۵۸ مورد از مراسم جشن و عزا به دلیل ممنوعیت برگزاری تجمعات لغو و تعداد ۱۲ مورد از صاحبان مراسم مذکور که به هشدارها توجه نکردند به مراجع قضائی معرفی که تعدادی از این افراد با حکم دادستانی بازداشت شدند.‌

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه سلامت مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: این نظارت‌ها در راستای حفظ سلامت مردم همچنان ادامه دارد و از مردم استان درخواست می‌کنیم که با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و پرهیز از حضور در مراسم جشن و عزا و استفاده از ماسک باعث کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا شوند.

شکیبا خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مورد عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی با سامانه ۱۹۰ بهداشت تماس بگیرند.