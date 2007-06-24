رشد روزافزون اسلام در آلمان و نگرانیهای یک کاردینال ارشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، کاردینال کارل لمان اظهار داشت: بی طرفی دولت نسبت به ادیان نباید با بی طرفی و تساهل عادی نسبت به تأثیر ادیان در جامعه اشتباه شود.

لمان رئیس کنفرانس اسقفهای آلمان از آزادی دینی تمام ادیان و رفتار مساوی با آنها بدون توجه به تعداد پیروان و تاریخ آنها ابراز نگرانی کرد.

وی همچنین نقش مسیحیت در شکل دادن به تاریخ اروپا و حتی فرهنگ حقوقی آن را یادآور شد .

رونالد پوفالا دبیرکل اتحاد دموکرات مسیحی (احزاب مسیحی) از اظهارات لمان مبنی بر عدم اختصاص جایگاه مساوی به اسلام در کنار مسیحیت حمایت کرد و گفت: اسلام برخلاف مسیحیت در مرکز فرهنگی اروپا قرار نگرفته است و به همان صورت در زندگی روزمره مردم منعکس نشده است.

وی افزود: افرادی که از ریشه های فرهنگی و اجتماعی خود آگاهی دارند آزادانه می توانند از حقوق پیروان ادیان دیگر حمایت کنند.

براساس قانون اساسی آلمان، دولت باید از نظر دینی بی طرف باشد. آلمان ، سرزمین بندیکت شانزدهم دارای جمعیت 2/3 میلیون نفری مسلمان است که نیم بیشتر آنها ترک تبار هستند.

آلمان پس از فرانسه دومین کشور پرجمعیت از نظر تعداد پیروان اسلام محسوب می شود.

این در شرایطی است که نمایندگان پارلمانی آلمان اظهارات لمان را مورد انتقاد قرار داده و آن را محرک برهم زدن آرامش اجتماعی توصیف کردند.

ولکر بک رهبر حزب سبز پارلمان آلمان اظهار داشت که قانون اساسی آلمان خواستار رفتار مساوی میان اسلام و مسیحیت شده است. اگر این کاردینال کاتولیک چنین نتیجه گیری کرده است که ویژگی مسیحی آلمان یا اروپا به تبعیض حقوقی نسبت به سایر جوامع دینی منتهی می شود سخت در اشتباه است.

لاله آکگون نماینده سوشیال دمکرات آلمان و مسئول امور اسلامی در پارلمان این کشور اظهارات لمان را غیر واقع گرایانه و تحریک کننده توصیف کرد.

اظهارات لمان به دنبال بحث آلمان درباره ساخت مسجد بزرگی در غرب شهر کلن مطرح شد که با مخالفت ساکنان محلی رو به رو شد.