تمرینات تیم ملی در حضور کیومرث هاشمی برگزار شد / بازگشت مصدومان به تمرینات

به گزارش خبرنگارمهر، تمرین عصر امروز تیم ملی از ساعت 30/17 دقیقه با گرم کردن بدنها و حرکات کششی زیرنظرپرویز کماسی آغاز شد . این تمرین که بازیکنان با نشاط و شادابی خاصی درآن حضورداشتند و بسیاربا انگیزه نشان می دادند با حضور 19 بازیکن و سه دروازه بان زیرنظرامیرقلعه نویی، ناصرابراهیمی وافشین پیروانی انجام شد و مربیان درحین تمرین نکات لازم را به بازیکنان گوشزد می کردند.

درتمرین عصر امروز مسعود شجاعی و ابراهیم صادقی که طی روزهای گذشته با مسمومیت غذایی و مصدومیت روبرو شده بودند ، بار دیگر در تمرینات حضوریافتند و با سایر ملی پوشان تمرین کردند.



همچنین محمد نصرتی، ستار زارع ، حسین کعبی، جواد نکونام و آندرانیک تیموریان بدلیل انجام تست دوپینگ با تاخیر درتمرینات حضوریافتند. صبح امروزنیزتعداد دیگری ازملی پوشان کشورمان درتست دوپینگ شرکت کرده بودند.



تمرین عصر تیم ملی از سه بخش اصلی تشکیل شده بود که در مرحله اول بازیکنان به بازی سپک تاکرا پرداختند، سپس کارهای ترکیبی - تاکتیکی را مرورکردند وفوتبال تحت فشاربخش پایانی تمرینات ملی پوشان را تشکیل می داد. دربخش آخر تمرینات بازیکنان در قالب دو گروه 8 نفره که جواد نکونام بازیکن ثابت هر دو تیم بود در یک نیمه زمین فوتبال یک گله بازی کردند.



درتمرین امروز که نزدیک به 50 تماشاگر از نزدیک نظاره گر آن بودند ، حضور کیومرث هاشمی سرپرست فدراسیون فوتبال ، نظری جویباری سرپرست پیشین تیم استقلال ، نناد نیکولیچ سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران ، عباس دارابی سرپرست تیم فوتبال سایپا جلب توجه می کرد.

در پایان تمرین امیرقلعه نویی و مهدی مهدوی کیا دقایقی را با کیومرث هاشمی به گفتگو پرداختند.