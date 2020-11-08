۸۰۰۰ میلیارد تومان پروژه در استان همدان فعال و در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی بعدازظهر یکشنبه در بازدید از تحریریه روزنامه همدان گفت: رسانه‌ها نقش بی بدیل و تأثیر گذاری در توسعه استان همدان دارند و همه مدیران موظف هستند ارتباط و تعامل با رسانه‌ها را افزایش دهند.

وی با بیان اینکه سند راهبردی استان همدان با هدف توسعه پایدار استان و در راستای پرهیز از نگاه سلیقه‌ای و فردی تدوین شده و هم اکنون در حال اجراست، گفت: به طور نمونه موجودی گلخانه‌های استان همدان ۱۰۷ هکتار بود که طی سه سال ۲۱۰ هکتار به وسعت آن اضافه خواهد شد.

شاهرخی با بیان اینکه هشت‌هزار میلیارد تومان پروژه در استان همدان فعال و در حال اجراست و هم اکنون همدان به شکل یک کارگاه عمرانی فعال است.

استاندار همدان با بیان اینکه همکاری نمایندگان مجلس با مدیران استان در زمینه توسعه قابل تقدیر است، گفت: همدان با وحدت و همدلی در مسیر توسعه و پیشرفت است و این روند را ادامه می‌دهیم.

وی یادآور شد: باغ‌های همدان یک فرصت و سرمایه گرانبها برای همدان است و از تخریب باغ‌ها در محدوده شهر همدان کوتاه نمی آییم و با خاطیان برخورد قانونی می‌کنیم.