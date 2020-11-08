رکوردهای کرونا هر ساعت جابجا می شود/چرا زمستان سخت تر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اظهار نظر شب گذشته وزیر بهداشت مبنی بر اینکه زمستان سختتری نسبت به پاییز خواهیم داشت، این سوال را در اذهان متبادر میسازد که مگر قرار است چه اتفاقی تلختر از روزهای فعلی کرونا در کشور رقم بخورد.
گفته میشود یکی از دلایل افزایش آمار روزانه کرونا در کشور، افزایش تعداد تستهای تشخیصی است. در حالی که هنوز آمار تستها هیچ افزایشی نیافته و آنچه وزیر و معاونان وزارت بهداشت عنوان میکنند، این است که «به زودی» شاهد افزایش تعداد تستهای تشخیصی خواهیم بود.
بنابراین، میتوان نتیجه گرفت آنچه هر روز تحت عنوان جابجایی و رکوردشکنی آمارهای کرونا در کشور اعلام میشود، ناشی از عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی است.
وزیر بهداشت، شب گذشته در اجلاس غیر حضوری با رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، این نگرانی را انتقال داده است که این ویروس با ما کارهای زیادی انجام داد و کارهای زیادی هم انجام خواهد داد. اگر امروز هر کسی بگوید این ویروس را خوب شناخته و راههای مبارزه با آن را غیر از اصول ملی که همواره بیان میشد کشف کرده نشان از کج فهمی او نسبت به این ویروس است. ممکن است روزهای سختتری پیش روی ما باشد همانگونه که پیش بینی پاییز سختی را هم داشتیم. زمستانی سختتر از پاییز امسال در راه داریم و باید برای روزهای سخت آینده آماده باشیم.
این هشدار وزیر بهداشت، از این واقعیت حکایت دارد که باید منتظر آمار و ارقام نجومی تر از موارد کنونی کرونا در کشور باشیم. یعنی، اگر نخواهیم شرایط کنونی را کنترل کنیم، آمار ابتلاء و مرگ و میر بیماران کرونایی در ایران، نگران کننده تر از آمار روزهای پاییزی خواهد بود.
محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرنگار مهر، نسبت به تبعات شکل گیری تجمعات در قالب هر برنامه و مراسمی هشدار داد و گفت: تبعات ناگوار و مرگ و میرهای تجمعات، همواره دو هفته بعد از آن خودش را نشان میدهد.
وی با تاکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در شرایط کنونی که وضعیت بسیار بغرنج و ناگوار است، تصریح کرد: آمارهای ابتلاء و مرگ و میر در این روزها بسیار نگران کننده است. وقتی میبینیم هر روز تعدادی از هموطنان ما عزادار یکی از نزدیکان خود میشوند.
فرهادی ادامه داد: متأسفانه برخی از هموطنان هنوز کرونا را جدی نگرفتهاند و تا زمانی که وارد بیمارستانها نشوند و تهدیدات این ویروس را نبینند، باور نمیکنند که این بیماری چقدر خطرناک و کشنده است و با کسی هم شوخی ندارد.
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که هر شکل از تجمعات قابل توجیه نیست، گفت: مراسم عروسی یا ختم، مهمانیهای فامیلی و خانوادگی و…، منجر به افزایش موارد ابتلاء و مرگ و میر خواهد شد. لذا، تاکید ما بر ماندن در خانه و اجتناب از ترددهای غیر ضروری در جامعه است.
فرهادی با اشاره به در پیش بودن روزهای سرد سال، افزود: ما نگران گسترش انتقال ویروس در فضاهای بسته هستیم که تهویه هم وجود ندارد و میتواند منجر به افزایش موارد ابتلاء در ماههای پایانی سال شود. لذا، باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که مهمترین موضوع در مقابله با گسترش شیوع ویروس، رعایت پروتکلهای بهداشتی است.
سعیدرضا جمالی مقدم متخصص بیماریهای عفونی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برخی از بیماران کرونا در کمتر از ۲۴ ساعت از مراجعه به بیمارستان فوت میکنند که نشان میدهد بسیار بدحال بودهاند و دیر مراجعه کردهاند.
وی افزود: دیر مراجعه کردن بیماران کرونا به بیمارستان باعث میشود نتوانیم خیلی در روند معالجه دخالت کنیم.
این متخصص بیماریهای عفونی، ادامه داد: بیمارانی که در بخش ICU بستری میشوند کسانی هستند که درگیری ریه در آنها بسیار شدید است و اکسیژن خون این بیماران به کمتر از ۸۶ درصد رسیده است و با اکسیژن معمولی سطح اکسیژن بدن آنها بالا نمیآید.
وی گفت: دیر مراجعه کردن بیماران کرونایی به بیمارستانها یکی از علل شیوع بیشتر این ویروس در جامعه است.
در همین حال، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که در چند روز آینده تست روزانه به ۱۰۰ هزار مورد خواهد رسید، گفت: الان روزانه حدود ۳۰ هزار تست انجام میدهیم که امیدوارم به ۱۰۰ هزار مورد تست روزانه افزایش یابد.
وی با انتقاد از عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط برخی از هموطنان، افزود: از مجموع ۱۵ هزار تست مثبت، مشخص شد که ۲۰ درصد آنها در قرنطینه نمیمانند.
روز گذشته رکورد تازه ای از آمار شناسایی و ثبت موارد جدید کرونا در کشور رقم خورد و قبل از آن هم رکورد آمار مرگ و میر شکسته شده بود و البته آمار بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه نیز هر روز دستخوش تغییر میشود.
این آمارها و اعداد و ارقام از وضعیت کرونا در کشور، میتواند یک نتیجه گیری در پی داشته باشد، و آن نتیجه گیری این است که اگر دیر بجنبیم، فاجعهای تلخ و سیاه برای کشور رقم خواهد خورد که پذیرفتن مسئولیت این فاجعه تنها متوجه وزارت بهداشت نباشد.
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