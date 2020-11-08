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۱۸ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۱۴

در جلسه دویست و چهل و هفتم شورای شهر صورت گرفت؛

انتقاد خداکرمی از برگزاری برنامه حضوری شهرداری در شرایط کرونایی

انتقاد خداکرمی از برگزاری برنامه حضوری شهرداری در شرایط کرونایی

عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از اینکه شهرداری در شرایط حاد کرونا هر روز یک برنامه افتتاحیه و بازدید حضوری اجرا می شود، بیان کرد: شهرداری می تواند از قدرت رسانه ها استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید خداکرمی رییس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران در قالب تذکر به تشریح شرایط امروز تهران در حوزه گسترش ویروس کرونا پرداخت و گفت: شرایط بسیار شده اگر به همین منوال پیش برویم با مرگ های روزانه ۲۰۰ نفر در تهران روبرو می شویم.

وی ادامه داد: امروز ۶ هزار تهرانی در بیمارستان بستری اند، که ۳ هزار نفر آنها به دستگاه اکسیژن وصل هستند.

خداکرمی با اشاره به اینکه این شرایط می طلبد سختگیری بیشتری شود، بیان کرد: دستور العمل ناقص و ضعیفی هم از سوی ستاد کرونا صادر شده که آن هم به درستی اجرا نمی شود.

وی ادامه داد: رعایت پروتکل ها امر مهمی است که علیرغم تاکید مکرر اجرا نمی شود.

رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران اعمال دورکاری حداقل ۵۰ درصدی دستگاهها از جمله در حوزه شهرسازی و شهرداری لازم دانست و گفت: ازدحام در وسائل حمل و نقل عمومی به دلیل عدم رعایت پروتکل ها دورکاری است.

خداکرمی با انتقاد از اینکه در شهرداری هر روز یک برنامه افتتاحیه و بازدید و برنامه های حضوری اجرا می شود، گفت: در حالیکه شهرداری می تواند از قدرت رسانه ها استفاده کرد و به یک فاجعه دامن نزنیم.

وی به شهردار در اجرای برنامه های حضوری تذکر داد و از سازمان ها خواست به کاهش ساعت کار کارکنان اقدام کنند و پیشنهاد کرد: در زمانیکه تست کرونای فردی مثبت می شود خود سازمان دستور قرنطینه خانوادگی را بدهد.

کد مطلب 5066162
سمیرا خباز

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