نظارت بر ساخت و سازهای شهرستان دشتی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح یکشنبه در جلسه ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان دشتی اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی اقدامات لازم در راستای جلوگیری از این ساخت و سازها انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ بازدارنده نیست، افزود: ساخت و سازهای غیر مجازی که اندک شمار میباشد و در گذشته اتفاق افتاده تعیین تکلیف شود.
نادری بر ضرورت افزایش نظارت بر ساخت و سازهای این شهرستان در راستای جلوگیری از تخلفات احتمالی تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۹۹ فعالتر شود گفت: ادارات متولی قبل از ساخت و ساز و تغییر کاربری از تخلفات جلوگیری کنند.
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