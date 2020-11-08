یک فوریت تاسیس «سازمان مدیریت آبهای سطحی تهران» به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در جلسه علنی صبح امروز شورای اسلامی شهر پایتخت در رابطه با ضرورت بررسی یک فوریت لایحه تأسیس سازمان مدیریت آبهای سطحی تهران گفت: شرکت خاکریز آب وظایف و مأموریتهای شهرداری را انجام میدهد و فعالیت تجاری ندارد.
وظایف موجود خاکریز آب، شرکتی نیست
وی با اشاره به اینکه وظایف موجود خاکریز آب، شرکتی نیست بیان داشت: ما در تهران نیازمند اجرای برنامههای نگه داری گسترده بوده نیازمند ایجاد ۱۷۰ کانال هستیم تا تهران را از خطر سیل نجات دهیم.
صبوری دیلمی اظهار داشت: خیلی از کارهای تجاری شهرداری در سازمانها انجام میشود و دلیل شرکت شدن خاکریز آب این بود که زمانی نیازمند دریافت وام از بانک جهانی بودیم اما حالا ما نیازمند ایجاد سازمان مدیریت آبهای سطحی هستیم که به طراحیهای هیدرولیکی محیط زیستی و نگه داری بپردازد.
وی با بیان اینکه برخی از کانالهای ما برای دوره پهلوی اول است و باید به آنها رسیدگی شود، افزود: بحثهای متناظری وجود دارد که باعث کوچک شدن ساختار شهرداری خواهد شد و با توجه به اینکه زمان کمی از دوره شورا مانده لازم است که به یک فوریت آن رأی دهید.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران تاکید کرد: در مباحث سیل عملکرد مدیریت شهری خوب بوده اما متولی مشخصی نداریم و در مشکلات فرافکنی میشود. و ایجاد سازمان تخصصی در بحث رودخانه و جمعآوری آبهای سطحی میتواند به ساماندهی این مسائل کمک کند.
وی افزود: مدیرعامل آب منطقهای تهران هم پذیرفته که به عنوان عضو هیأت مدیره تهران باشند و به این ترتیب تعامل با دولت بیشتر میشود.
چطور در این چندین سال این شرکت کارهای سازمانی میکرده است
اما محمد سالاری گفت: من با کلیات این طرح مخالفم. چون دو هفته پیش با موضوع اصلاح ساختار سازمانی مخالفت کردیم و کمیسیون برنامه بودجه در پیشنهاد لایحه این موضوع نبود و چطور میشود در لایحه پیشنهادی مطرح نشده باشد.
وی افزود: گفته میشود این شرکت مأموریت با جنس سازمانی داشته است چطور در این چندین سال این شرکت کارهای سازمانی میکرده است.
سالاری بیان داشت: سازمان مهندسی عمران متناظر با این فعالیت است و میتواند به مدیریت آبهای سطحی بپردازد.
سازمان شدن این شرکت به دو دلیل به نفع تهران است
حجت نظری اما در جایگاه موافق گفت: این موضوع به لایحه اضافه شده است و متن پیش نویسی که در صحن بررسی میشد به پیشنهاد معاونت فنی و عمرانی وجود داشت.
وی ادامه داد: سازمان شدن این شرکت به دو دلیل به نفع تهران است نخست اینکه به دلیل قانون تجارت مشمول مالیات میشود و با سازمان شدن معاف میشود و ضمن اینکه این حوزه کارهای ذاتی شهرداری را انجام میدهد.
این عضو شورای شهر گفت: با توجه به اسناد بالادستی صراحتاً به مدیریت آبهای سطحی پرداخته شده است و اگر این موضوع فوریتش رأی نیاورد احتمال دارد به عمر این دوره قد ندهد.
طرح این لوایح باعث آبروریزی شوراست
اما حسن رسولی در جایگاه مخالف با اشاره به اینکه متولی اصلی رسیدگی به آبهای سطحی وزارت نیروست که اتفاقاً این وزارتخانه هم برای انجام ماموریتش در قالب شرکت این موضوع را اداره میکند. چطور وزارتخانه متولی به صورت شرکتی اداره میشود اما برای اداره ۷۰۰ کیلومتر تهران توصیه به سازمان شدن داده میشود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم شرکتها به دلیل ماهیت حقوقی میتوانند از کمک نهادهای بینالمللی استفاده کنند. گفت: من متعجبم و احساس میکنم آقای حناچی و همکارانش در مدیریت شهرداری دچار بلاتکلیفی هستند. و طرح این لوایح باعث آبروریزی شوراست.
اما زهرا صدراعظم نوری با تاکید بر اینکه مهمتر از آب و محیط زیست در شرایط حاضر برای تهران وجود ندارد ابراز داشت: در شهرداری آب متولی ندارد.
در نهایت یک فوریت با ۱۳ موافق به تصویب رسید.
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