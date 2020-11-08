به گزارش خبرگزاری مهر، «کولهات را بردار!»؛ مهارتها و تکنیکهای کار تشکیلاتی در میدان عمل به قلم حسین عرباسدی و حمیدرضا محمدی توسط انتشارات امتداد دانش منتشر شد.
تشکیلات و مفاهیم مرتبط با آن، مفهومی عملی است، نه نظری! یعنی در کشاکش عرصۀ عمل و عینیت، تجسم و ظهور مییابد و ادراک میشود؛ از اینرو هرچه در مقام نظر به آن پرداخته میشود، روایتی است از عملیات عینی و بیرونی. مهارتها در رفتار تشکیلاتی، همانند روغن در موتور -که روانکنندۀ حرکت چرخدندهها هست- روانکننده و تسهیل کنندۀ عملیات در تشکیلات است و میتواند ارتباطات تشکیلاتی را بهینه نماید. البته باید توجه داشت که مهارتها در عملکردن به آموزههای تشکیلاتی، تولید و توسعه مییابند؛ هر کسی که در پی توانمند شدن در کار تشکیلاتی است، باید این مهارتها را در عرصۀ عمل بیشتر به کار گیرد. هرچه ما در عمل به آموزههای تشکیلاتی عمل کنیم، مهارتهای بیشتری را کسب میکنیم و مهارتهای جدیدتری را نیز میتوانیم تولید کنیم.
عرصۀ عمل در تشکیلات، زایندۀ مهارتها است؛ بنابراین برای مهارتافزایی تشکیلاتی، راه اصلی، عملکردن است، نه مطالعهکردن! هرچه مطالعۀ مهارتها به ما منتقل کند، مادامی که در عمل آن را به کار نگیریم، فاقد هر نوع فایدهای برای کار و عمل تشکیلاتی است. بسیاری از مصادیق مشکلات در کار تشکیلاتی، ریشه در فقدان یا ضعف یک مهارت تشکیلاتی دارد. البته نباید فراموش کرد که بینش تشکیلاتی، تبیینکنندۀ بسیاری از مسائل تشکیلات است، اما ادراک مهارتها و اشراف به آنها نیز برای یک آدم تشکیلاتی امری ضروری و لازم است.
کتاب «کولهات را بردار!»، تلاش کرده است تا از زاویهای جدید به ماهیت تشکیلات و ابعاد مختلف آن نگاه کرده و در خلال این مهم، بخشی از مهارتها و تکنیکهای تشکیلاتی را که میتواند در کولهبار و تجهیزات همراه هر آدم تشکیلاتی قرار گیرد، فهرست کرده و در یک دستهبندی ارائه نماید. میتوان گفت خوانندۀ کتاب در قالب یک الگوی مفهومی از تشکیلات که در ذیل ساحتهای کار تشکیلاتی مطرح شده است، با رویکری جدید و از زاویهای نو به تشکیلات نگریسته و تکنیکهای مهمی که در این مواجهه باید بداند و در موقعیتهای مختلف به کار گیرد را در اختیار خواهد داشت.
این کتاب به قلم حسین عرباسدی و حمیدرضا محمدی در هشت فصل و در ۲۲۴ صفحه، با قیمت ۴۳,۰۰۰ تومان در پاییز ۱۳۹۹ توسط انتشارات امتداد دانش روانۀ بازار نشر شده است.
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