به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در حالی در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر مقابل فولاد تن به تساوی ۲-۲ داد که گل مساوی فولاد با اشتباه داور در اعلام ضربه پنالتی به سود فولاد در دقیقه ۹۷ به دست آمد.

رحمان رضایی سرمربی ذوب آهن در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تاسف دوباره از این قضاوت جنجالی اظهار داشت: فیلم این صحنه را بارها دیده‌ام و هرچه بیشتر این فیلم را می‌بینیم بیشتر بابت اشتباه بزرگ داور که منجر به از دست رفتن ۲ امتیاز خانگی ما شد افسوس می‌خورم. این دو امتیاز دیگر به ما باز نمی‌گردد و این یعنی ضایع شدن حق یک تیم. امیدوارم این آخرین اشتباه تاثیرگذار یک داور در لیگ بیستم باشد.

سرمربی ذوب آهن در خصوص غیبت نبی زاده هافبک میانی این تیم گفت: اگر برای غیبت یک بازیکن حرص می‌خورم، دلیلش این است که ما با کمبود بازیکن مواجه هستیم. تیم ما آنقدر بازیکن ندارد که اگر یک بازیکنمان دو هفته دیرتر برسد مشکلی ایجاد نشود. ما به تک تک بازیکنان در همه بازی‌ها نیاز داریم.

وی با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در این بازی بیان داشت: عملکرد بازیکنان ما خوب بود و به خصوص خریدهای جدید نسبتاً جواب دادند. شرایط روز به روز و هفته به هفته بهتر هم خواهد شد و امیدوارم با همدلی و وحدت هرچه بیشتر در همه مجموعه باشگاه از بالاترین راس مدیریت تا کادر فنی، بازیکنان و حتی هواداران، این تیم بتواند به آنچه درخور شان و جایگاهش است برسد.

رضایی در ادامه خاطرنشان ساخت: همانطور که گفتم تیم ما کمبود بازیکن دارد و ما حداقل ۳ بازیکن دیگر نیاز داریم. در هر کدام از خطوط حمله، میانی و دفاع یک بازیکن نیاز داریم. این بازیکنان مشخص شده و امیدوارم آنها هرچه زودتر جذب شده تا بتوانیم در هفته دوم از آنها استفاده کنیم.