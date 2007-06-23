توافق اولیه لاریجانی و سولانا برسر مذاکرات وین/ دور بعدی مذاکرات نیمه تیرماه

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ونماینده گروه 1+5 در سومین دور مذاکرات خود که به مدت 4 ساعت در کاخ نسسیدادی مجموعه وزارت امور خارجه پرتغال برگزار شد ، همچنین توافق کردند که بعد از بررسی های کارشناسی این مذاکره ، دو بعدی مذاکرات خود را در سه هفته آینده برگزار کنند.



لاریجانی و سولانا در پایان مذاکرات از توافق اولیه بر سر مذاکرات جمعه شب طرف ایرانی با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین بر سر تدوین برنامه ای زمان بندی شده برای رفع ابهامات باقیمانده میان ایران وآژانس خبر دادند .



لاریجانی و سولانا بعد از قطعنامه 1747 شورای امنیت علیه ایران ، در دو ماه گذشته دو دور مذاکره به ترتیب در آنکارای ترکیه و مادرید اسپانیا برگزار کردند .



در مذاکرات مادرید که 3 هفته پیش برگزار شد، موضوع تعلیق غنی سازی اورانیوم که با فشار آمریکا در قطعنامه های شورای امنیت گنجانده شده و مورد مخالفت جمهوری اسلامی ایران است ، مطرح نشد و دوطرف تلاش کردند حل مساله هسته ای را به ادامه همکاری سازنده ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و رفع ابهامات جزئی باقیمانده مورد نظر آژانس منوط کنند.



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