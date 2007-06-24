پیروزی شیرین لهستان در وارنا / طلایی پوشان روی نوار پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، رائول لوزانو مربی لهستان که میدانست برای صعود از این گروه نیاز به پیروز برابر میزبان دارد با درخشش نفراتی چون "واسلی ماریوس" که به تنهائی 21 امتیاز کسب کرد ، "گرزیب وادسویچ" "پاول زاگومن" و "میشل وینیرسکی" حریف قدرتمند خود را وادار به تسلیم کرد و با برتری 3بر یک 18 امتیازی شد و به صدر جدول راه یافت. بلغارها امشب فرصت دارند که این شکست را جبران کرده و همه چیز را دوباره به تساوی بکشانند.

اما فرانسه که شب گذشته بازی را به ایتالیا واگذار کرده بود با بازی خوب "ژیلیوم سامیکا" که به تنهایی 19 امتیاز کسب کرد 3 بر یک حریف را شکست داده و انتقام گرفت. در این گروه دو تیم آمریکا و فرانسه با 16 امتیاز از بخت یکسانی برای صعود برخوردار هستند.

در کازان ، روسیه با درخشش "پولتاوسکی" که توانست 21 امتیازبرای تیم خود کسب کند میهمان خود کوبا را شکست داد. برزیل هم برابر میهمان خود کانادا به یک پیروزی دیگر دست یافت تا دهمین پیروزی را به نام خود ثبت کند.

نتایج کامل بازهای شب گذشته:

* کره جنوبی یک – فنلاند 3 (16 بر25 ، 19 بر25 ،26 بر24 و 14 بر25)

* ژاپن صفر – آمریکا 3 (17بر25 ،22 بر25 و 15بر25)

*چین 3-آرژانتین صفر(25 بر17 ،25 بر17 و 25 بر21)

*روسیه 3 – کوبا صفر(26 بر14،30بر28 و 25 بر15)

*بلغارستان یک – لهستان 3 (25 بر21 ، 19 بر25 ، 23 بر25 و 23 بر25)

*کانادا صفر – برزیل 3 (23 بر25 ،22 بر25 و 22 بر25)

* فرانسه 3 – ایتالیا یک ( 25 بر23 ، 25 بر20 ،25 بر27 و 25 بر14)