برگزاری دومین پیش نشست بزرگداشت خواجه رشیدالدین همدانی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلی عتیق روز یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر، گفت: در راستای برگزاری همایش بزرگداشت خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی در تبریز که در چهار محور اندیشه‌های علمی خواجه رشیدالدین، احیای مجموعه تاریخی ربع رشیدی و اداره موقوفات آن، علم الادیان در عصر خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی و آثار او و دستاوردها و چشم‌انداز بین‌المللی پژوهش‌های میراث فرهنگی ربع رشیدی؛ دومین پیش نشست این همایش روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

او در ادامه به موضوع پیش نشست همایش بزرگداشت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی اشاره کرد و گفت: دومین پیش نشست همایش بزرگداشت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی با موضوع چشم انداز بین المللی میراث‌فرهنگی ربع رشیدی تبریز؛ کاوش‌های باستان‌شناختی و مرمت با اجرای مشترک دکتر بهرام آجرلو سرپرست هیئت کاوش ربع رشیدی و پروفسور لورنز کُرن استاد دانشگاه بامبرگ آلمان برگزار خواهد شد.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی مجموعه تاریخی ربع رشیدی اظهار داشت: در این نشست مباحثی نظیر یافته‌ها و دستاوردهای کاوش‌ها و مطالعات باستان سنجی، مطالعات تاریخ، هنر و معماری، یافته‌ها و دستاورهای حفاظتی و مرمتی طی فصل‌های نخست تا سوم، بررسی جایگاه و آینده ربع رشیدی در چشم‌انداز میراث جهانی یونسکو و معرفی کمیته بین المللی میراث معنوی ربع رشیدی، مورد بررسی و گفت و گو قرار خواهد گرفت.

اسماعیلی عتیق خاطرنشان کرد: نشست فوق روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۹۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در آدرس الکترونیکی vc۵.tabrizu.ac.ir/freedes برگزار خواهد شد.