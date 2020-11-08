به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی عصر امروز با دبورا لاینز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف در خصوص روند مذاکرات طرف‌های افغانستانی گفتگو کردند و نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر ضرورت ایفای نقش مؤثر و گسترده ایران در حل موضوعات افغانستان تاکید کرد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در این دیدار گفت: دو ملت ایران و افغانستان اشتراکات فراوان تمدنی، تاریخی و فرهنگی با یکدیگر دارند و ایران در کنار دولت و ملت افغانستان ایستاده است و حمایت‌های لازم را به عمل خواهیم آورد و باید برای جلب حمایت‌های بین المللی در کنار سازمان ملل گام برداشت.

ولایتی افزود: سازمان ملل متحد همواره تلاش کرده است تا صلح در افغانستان برقرار شود و جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان همسایه مهم افغانستان همواره بر لزوم برقراری صلح در این کشور تأکید کرده و در این جهت حمایت‌های لازم را به عمل آورده است و آمادگی لازم را برای همکاری در ایجاد صلح و ثبات در این کشور خواهد داشت.

وی افزود: ملت بزرگ افغانستان توانمند، شجاع و دارای آگاهی لازم هستند و سرنوشت کشور را خودشان به خوبی تعیین و رقم خواهند زد. روابط نزدیکی میان ایران و افغانستان وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران همواره از صلح، ثبات و مذاکرات طرف‌های افغانستانی حمایت کرده و خواهد کرد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل ضمن ابراز امیدواری برای دستیابی به مذاکرات مطلوب، سازنده، مفید و خاتمه یافتن جنگ تصریح کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات داخلی افغانستان به‌دلیل دخالت خارجی‌هاست و امیدواریم با حضور نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و همکاری کشورهای منطقه بتوان صلح را برای مردم افغانستان به ارمغان آورد و البته از شروط اساسی تحقق این مهم این است که نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی‌ها از خاک افغانستان خارج شوند.

لاینز نیز در این دیدار بر رفع موانع و تلاش برای پیشبرد مذاکرات طرف‌های افغانستانی تاکید و خواستار ایفای نقش بسیار مهم و راهبردی جمهوری اسلامی ایران در این روند شد و افزود: ایران به‌عنوان همسایه کلیدی افغانستان جایگاه بسیار مهمی در منطقه دارد و ما به حمایت و کمک ایران در روند صلح طرف‌های افغانستانی بسیار امیدواریم.