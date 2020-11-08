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۱۸ آبان ۱۳۹۹، ۱۹:۳۸

ولایتی:

مشکلات داخلی افغانستان به‌دلیل دخالت خارجی‌هاست

مشکلات داخلی افغانستان به‌دلیل دخالت خارجی‌هاست

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت: بخش عمده ای از مشکلات داخلی افغانستان به‌دلیل دخالت خارجی‌هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی عصر امروز با دبورا لاینز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف در خصوص روند مذاکرات طرف‌های افغانستانی گفتگو کردند و نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر ضرورت ایفای نقش مؤثر و گسترده ایران در حل موضوعات افغانستان تاکید کرد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در این دیدار گفت: دو ملت ایران و افغانستان اشتراکات فراوان تمدنی، تاریخی و فرهنگی با یکدیگر دارند و ایران در کنار دولت و ملت افغانستان ایستاده است و حمایت‌های لازم را به عمل خواهیم آورد و باید برای جلب حمایت‌های بین المللی در کنار سازمان ملل گام برداشت.

ولایتی افزود: سازمان ملل متحد همواره تلاش کرده است تا صلح در افغانستان برقرار شود و جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان همسایه مهم افغانستان همواره بر لزوم برقراری صلح در این کشور تأکید کرده و در این جهت حمایت‌های لازم را به عمل آورده است و آمادگی لازم را برای همکاری در ایجاد صلح و ثبات در این کشور خواهد داشت.

وی افزود: ملت بزرگ افغانستان توانمند، شجاع و دارای آگاهی لازم هستند و سرنوشت کشور را خودشان به خوبی تعیین و رقم خواهند زد. روابط نزدیکی میان ایران و افغانستان وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران همواره از صلح، ثبات و مذاکرات طرف‌های افغانستانی حمایت کرده و خواهد کرد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل ضمن ابراز امیدواری برای دستیابی به مذاکرات مطلوب، سازنده، مفید و خاتمه یافتن جنگ تصریح کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات داخلی افغانستان به‌دلیل دخالت خارجی‌هاست و امیدواریم با حضور نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و همکاری کشورهای منطقه بتوان صلح را برای مردم افغانستان به ارمغان آورد و البته از شروط اساسی تحقق این مهم این است که نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی‌ها از خاک افغانستان خارج شوند.

لاینز نیز در این دیدار بر رفع موانع و تلاش برای پیشبرد مذاکرات طرف‌های افغانستانی تاکید و خواستار ایفای نقش بسیار مهم و راهبردی جمهوری اسلامی ایران در این روند شد و افزود: ایران به‌عنوان همسایه کلیدی افغانستان جایگاه بسیار مهمی در منطقه دارد و ما به حمایت و کمک ایران در روند صلح طرف‌های افغانستانی بسیار امیدواریم.

کد مطلب 5066819

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